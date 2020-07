Wereldwijd al meer dan 17 miljoen coronabesmettingen gemeld ADN

30 juli 2020

11u16

Bron: ANP 0 Het aantal besmettingen met het coronavirus dat wereldwijd is vastgesteld, is de 17 miljoen voorbij. Het dodental staat inmiddels op ruim 667.000, meldt de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit.

Het is donderdag een half jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het coronavirus bestempelde als een internationale noodsituatie. Het virus, dat voor het eerst opdook in China, heeft zich sindsdien verder verspreid over de wereld. De afgelopen vier dagen zijn wereldwijd een miljoen nieuwe besmettingen vastgesteld.

De Verenigde Staten zijn volgens officiële cijfers het zwaarst getroffen land. Daar hebben de autoriteiten melding gemaakt van 4,4 miljoen besmettingen en ruim 150.000 doden. Daarna volgt Brazilië met 2,5 miljoen coronagevallen en meer dan 90.000 overleden patiënten. Ook in India grijpt het virus om zich heen. Het aantal vastgestelde besmettingen steeg er donderdag met ruim 52.000 naar bijna 1,6 miljoen. Het was de eerste keer dat in een etmaal meer dan 50.000 nieuwe coronagevallen worden gemeld in het land, waar het dodental nu op bijna 35.000 staat.



In Europa is het Verenigd Koninkrijk het zwaarst getroffen. Daar zijn meer dan 300.000 besmettingen en 46.000 doden gemeld. Ook in grote Europese landen als Frankrijk, Italië en Spanje zijn in enkele maanden tijd tienduizenden patiënten overleden.

Het daadwerkelijke aantal besmettingen in de wereld ligt vermoedelijk fors hoger dan wordt gemeld. Dat komt omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Sommige mensen merken niet dat ze besmet zijn, terwijl andere patiënten wel ernstig ziek worden.

Ook het officiële dodental dat wordt gemeld door overheden geeft soms geen volledig beeld. Dat cijfer komt niet overal op dezelfde manier tot stand.

