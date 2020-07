Wereldwijd 561.551 doden: meeste nieuwe infecties in Brazilië en VS TTR

11 juli 2020

22u17

Bron: belga 1 De coronapandemie heeft wereldwijd minstens 561.551 mensen gedood sinds de verschijning van de ziekte in december in China, zo meldt AFP vanavond op basis van gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Sinds het begin van de epidemie zijn in 196 landen en gebieden officieel meer dan 12.580.980 besmettingen vastgesteld, waarvan er nu ten minste 6.706.700 als genezen worden beschouwd. Dit aantal gediagnosticeerde gevallen weerspiegelt echter slechts een fractie van het werkelijke aantal infecties. Sommige landen testen alleen ernstige gevallen, andere gebruiken testen als prioriteit voor tracering en veel arme landen hebben slechts een beperkte screeningcapaciteit.

Sinds de telling gisterenavond zijn er wereldwijd 5.318 nieuwe sterfgevallen en 217.531 nieuwe gevallen geregistreerd. De landen met de meeste nieuwe sterfgevallen zijn Brazilië met 1.214 nieuwe sterfgevallen, de Verenigde Staten (888) en Mexico (665). De Verenigde Staten, die begin februari hun eerste sterfgeval als gevolg van het coronavirus registreerden, zijn het land dat het ergste wordt getroffen in termen van aantal doden en gevallen, met 134.430 doden voor 3.215.861 gevallen. Minstens 983.185 mensen werden genezen verklaard.

Na de Verenigde Staten is Brazilië het meest getroffen landen met 70.398 sterfgevallen voor 1.800.827 gevallen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 44.798 sterfgevallen (288.953 gevallen), Italië met 34.945 sterfgevallen (242.827 gevallen) en Mexico met 34.191 doden (289.174 gevallen).

Hoogste aantal

Van de landen die het hardst zijn getroffen, betreurt België het hoogste aantal sterfgevallen in vergelijking met haar bevolking, met 84 sterfgevallen per 100.000 inwoners, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (66), Spanje (61), Italië (58) en Zweden (55). China (zonder de gebieden Hongkong en Macau) telde officieel in totaal 83.587 gevallen (twee nieuwe tussen vrijdag en zaterdag), waaronder 4.634 sterfgevallen en 78.623 genezingen.

Europa telde deze avond 202.231 sterfgevallen voor 2.819.148 gevallen, de Verenigde Staten en Canada 143.239 sterfgevallen (3.323.207 gevallen), Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 141.015 doden (3.262.842 gevallen), Azië 42.161 doden (1.697.054 gevallen), het Midden-Oosten 19.993 doden (905.810 gevallen), Afrika 12.776 doden (561.797 gevallen) en Oceanië 136 doden (11.126 gevallen).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Het coronavirus grijpt wereldwijd steeds onbeheersbaarder om zich heen (+)

Meer over AFP

Afrika

Amerika

Azië

België

Brazilië

Canada

Caribisch