Wereldwijd 464.000 mensen vermoord in 2017 HAA

09 juli 2019

12u11

Bron: IPS 0 Zo’n 464.000 mensen werden wereldwijd vermoord in 2017. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Er kwamen in dat jaar meer mensen om door moord dan door gewapende conflicten (89.000).

Uit de gisteren gepubliceerde studie van het VN-Bureau voor Drugs en Misdaad (UNODC) blijkt dat de moorden onder meer voortkomen uit gender- en bendegeweld. De georganiseerde misdaad is verantwoordelijk voor 19 procent van de moorden.

De situatie verschilt sterk per regio. In Noord- en Zuid-Amerika ligt het cijfer op 17,2 per 100.000 mensen. Afrika scoort ook bovengemiddeld met 13,0. De cijfers in Azië (2,3), Europa (3,0) en Oceanië (2,8) liggen onder het gemiddelde.

Meestal mannen

Vanuit genderperspectief constateerde het UNODC dat tot een leeftijd van negen jaar, jongens en meisjes ongeveer een even groot risico lopen slachtoffer te worden. In alle andere leeftijdsgroepen zijn mannen in de meerderheid.

In alle landen groeit het risico voor jongens om slachtoffer te worden van moord naarmate ze ouder worden. Mannen tussen 15 en 29 jaar lopen echter het meeste risico.

Gewelddadige subcultuur

In de Amerika’s ligt het cijfer onder 18- en 19-jarigen naar schatting op 46 per 100.000, veel hoger dan in andere regio’s. Er is ook veel vaker sprake van moorden met vuurwapens.

“Geweld wordt sterk geassocieerd met jonge mannen, zowel als het gaat om daders als slachtoffers”, staat in het rapport. “Preventie moet zich er dan ook vooral op richten dat deze jonge mannen niet in een gewelddadige subcultuur terechtkomen.”

Femicide

Hoewel vrouwen en meisjes minder vaak slachtoffer zijn, zijn ze wel ver in de meerderheid als het gaat om geweld door partners of familieleden. Meer dan negen van de tien verdachten in dit soort zaken zijn mannen.

Wapenbezit, drugs- en alcoholgebruik, ongelijkheid, werkloosheid, politieke instabiliteit en genderstereotypering zijn factoren die het risico op (dodelijk) geweld vergroten.

Het rapport onderstreept het belang van corruptiebestrijding, het versterken van de rechtsstaat en investeringen in openbare diensten zoals onderwijs. Dat alles is “van kritiek belang” om het geweld te verminderen, stelt het rapport.

Moordcijfer daalt

In absolute aantallen nam het aantal mensen dat een gewelddadige dood stierf in de afgelopen kwart eeuw toe, van 395.542 in 1992 naar 464.000 in 2017. Maar doordat de wereldbevolking in verhouding sneller steeg dan het aantal geregistreerde moorden, is het risico om vermoord te worden gestaag afgenomen.

Het moordcijfer is nu wereldwijd gemiddeld 6,1 op 100.000 mensen. In 1992 was dat nog 7,2.