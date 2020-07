Wereldvoedselprogramma luidt alarmbel voor Jemen TTR

10 juli 2020

14u23

Bron: belga 0 De hongersnood in Jemen treft zo'n tien miljoen mensen en vereist onmiddellijke actie van de internationale gemeenschap. Die boodschap brengt het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties vrijdag. Volgens de organisatie moet er dringend 737 miljoen dollar (653 miljoen euro) worden vrijgemaakt om tot het einde van het jaar te kunnen voldoen aan de ergste noden.

"We moeten nu reageren en we moeten snel handelen. De situatie is extreem ernstig. Alle waarschuwingslichten staan op rood. In het noorden van het land hebben we de voedselbedeling al deels moeten terugschroeven", verklaarde woordvoerster Elisabeth Byrs tijdens een virtuele persconferentie in Genève. Ze benadrukte dat "bijna tien miljoen mensen in Jemen ernstig ondervoed zijn". In het door oorlog verscheurde land heerst volgens de VN momenteel de ergste humanitaire crisis ter wereld.

"In 2019 slaagden het WFP en zijn partners erin dankzij een immense verhoging van de hulp te verhinderen dat Jemen op de rand van een hongersnood zou staan. Vandaag branden de waarschuwingslichten opnieuw en door de coronapandemie kan de situatie nog verergeren als wij wachten met ingrijpen", aldus Byrs.

Volgens de woordvoerster wordt Jemen met verschillende problemen geconfronteerd. "Er is een verhoging van de prijzen voor basisproducten, de waardevermindering van de nationale munt, de uitbraak van covid-19 en de oorlog die blijft duren. Het is onze betrachting zolang mogelijk een opvangnet te voorzien voor de bevolking."

In Jemen wonen zo'n 24 miljoen mensen. Naar schatting twee derde onder hen is afhankelijk van voedselhulp. In juni organiseerde de VN een virtuele donorconferentie. Er werd gemikt op 2,41 miljard dollar (2,13 miljard euro) maar daarvan werd slechts de helft binnengehaald.



