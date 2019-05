Wereldvoedselprogramma dreigt met opschorting hulp in Houthi-gebieden kv

20 mei 2019

21u55

Bron: Belga 0 Het Wereldvoedselprogramma (WFP) kondigt vandaag aan te overwegen om de hulpverlening aan de gebieden in Jemen die door de Houthi-rebellen gecontroleerd worden, op te schorten. De voornaamste reden is de manier waarop sommige Houthi-leiders het werk van de organisatie belemmeren.

"Humanitaire hulpverleners in Jemen wordt de toegang geweigerd tot de hongerigen, hulpkonvooien werden tegengehouden en lokale autoriteiten hebben zich bemoeid met de voedselverstrekking. Bovenal is onze onafhankelijke selectie van begunstigden verschillende keren bemoeilijkt, net als onze vraag om een biometrisch registratiesysteem uit te rollen", stelt het WFP in een persmededeling, gevolgd door de woorden "Dit moet stoppen".

De VN-organisatie zegt dat ze dit jaar 12 miljoen van de meest kwetsbare mensen wil voeden, maar dat nu al velen niet bereikt kunnen worden door de vele obstakels die opgeworpen worden. "Als we geen toegang krijgen en geen vrijheid om te beslissen wie deze essentiële hulp krijgt, zullen we de moeilijke beslissing moeten nemen om een gefaseerde opschorting door te voeren van onze activiteiten in door Houthi's gecontroleerde gebieden", klinkt het.



Eerder deze maand schreef het WFP in een brief aan de Houthi-rebellen dat als er geen vooruitgang geboekt wordt, de hulp geleidelijk zal stopgezet worden. In dat geval zullen ondervoede kinderen en vrouwen wel ontzien worden, om de effecten van een gedeeltelijke opschorting te beperken.

"WFP hoopt nog steeds dat het gezond verstand zal zegevieren en de opschorting niet zal plaatsvinden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn bevolking mensen ligt bij het Jemenitische leiderschap", klinkt het.