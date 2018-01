Wereldprimeur: IJsland verplicht bedrijven om mannen en vrouwen gelijk te betalen

Bron: Al Jazeera, Belga

Thinkstock Als het aan IJsland ligt, behoort de nationale loonkloof tot de geschiedenis

Sinds 1 januari van dit jaar is het in IJsland wettelijk verplicht om mannen en vrouwen in dezelfde functie evenveel te betalen. Het Scandinavische land is daarmee het eerste ter wereld om dit principe wettelijk te verankeren.