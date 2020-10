Wereldleiders wensen president en First Lady veel beterschap Trump besmet met corona ADN

02 oktober 2020

10u07

Bron: Belga 3 Verschillende wereldleiders en regeringen hebben de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania al een spoedig herstel gewenst. Trump had vrijdagochtend bekendgemaakt dat hij en zijn vrouw positief hebben getest op het coronavirus en in quarantaine gaan nadat het virus eerder werd vastgesteld bij een naaste adviseur.

De Indiase premier Narendra Modi was een van de eerste wereldleiders die "zijn vriend" Trump en zijn vrouw "een snel herstel en een goede gezondheid" toewenste.



Ook de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel wenste het koppel reeds een "spoedig herstel". "COVID-19 is een strijd die we allemaal blijven voeren. Elke dag. Het maakt niet uit waar we wonen", schreef hij op Twitter.

Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVIDー19 is a battle we all continue to fight.



Everyday.



No matter where we live. https://t.co/w5WH1pgvpB Charles Michel(@ eucopresident) link

‘Scepticisme’

De Britse premier Boris Johnson, bij wie zelf in maart Covid-19 werd vastgesteld en die zelfs even op intensieve zorgen belandde, hoopt eveneens dat Melania en Trump snel weer beter zullen zijn.



De Russische president Vladimir Poetin stuurde een telegram naar Trump. “Ik ben ervan overtuigd dat uw vitaliteit, goede moed en optimisme u zullen helpen dit gevaarlijke virus het hoofd te bieden”, staat erin.

Een woordvoerder van de Franse regering Gabriel Attal zei dan weer dat de besmetting van Trump aantoont dat het virus niemand spaart, “inclusief degenen die scepticisme hebben getoond”. “Ik wens hem een snel herstel.”

‘Niemand immuun’

Ook de Australische minister van Agricultuur David Littleproud wenste de president beterschap en zei dat dit aantoont dat niemand immuun is voor het virus. "Ongeacht de voorzorgsmaatregelen zijn we hier allemaal gevoelig voor en het is belangrijk dat we dat begrijpen als een wereldwijde gemeenschap", klonk het aan ABC News.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. Boris Johnson(@ BorisJohnson) link

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu deelde evenzeer zijn wensen, “net als miljoenen Israëli’s”. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, Taiwan, de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi, NAVO-baas Jens Stoltenberg, de Poolse president Andrzej Duda en het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, deden hetzelfde.

‘Harteloze idioten’

Ook de extreemrechtse Italiaanse oppositieleider Matteo Salvini wenste Trump beterschap en voegde eraan toe dat iedereen die zich verheugt over het nieuws dat het echtpaar besmet is geraakt met het coronavirus een “harteloze idioot” is.

In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del prossimo, si conferma quello che è: un cretino senz’anima. Un abbraccio a Melania e Donald #Trump. @realDonaldTrump @FLOTUS pic.twitter.com/xRd6HssS93 Matteo Salvini(@ matteosalvinimi) link

Trumps eigen vicepresident Mike Pence en zijn vrouw zeggen dat ze bidden voor een snel herstel. "We voegen ons bij miljoenen in Amerika die bidden voor hun volledige en snelle herstel. God zegene u, president Trump en onze geweldige first lady Melania", twitterde Pence.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. Mike Pence(@ Mike_Pence) link

