Wereldleiders veroordelen terreuraanslagen: "Er is geen plaats in Nieuw-Zeeland voor zo'n daden van extreem en ongezien geweld"

15 maart 2019

10u42

Bron: Reuters, Belga, ANP 2 Van over heel de wereld stromen de reacties op de aanslagen tegen moskeeën in Nieuw-Zeeland binnen. Politici als premier Michel, de Franse president Emmanuel Macron en NAVO-baas Jens Stoltenberg veroordelen de schietpartijen fel.

Nieuw-Zeelands premier Jacinda Ardern noemde de aanval “een buitengewone en ongekende daad van geweld”. “Het is duidelijk dat dit alleen omschreven kan worden als een terreuraanslag.”

Nieuw-Zeeland is aangevallen omdat het “diversiteit vertegenwoordigt”. Het is een plaats van “diversiteit, vriendelijkheid, medeleven, een thuis voor iedereen die die waarden deelt... Deze waarden zullen en mogen niet door elkaar geschud worden door deze aanval, dat verzeker ik jullie”, aldus Ardern nog. Ze richtte zich ook tot de daders: “Jullie kunnen ons wel gekozen hebben maar wij verwerpen en veroordelen jullie”.

In een korte toespraak sprak de sociaaldemocratische politica van een van de “donkerste dagen” uit de geschiedenis van haar land. “Veel van diegenen die rechtstreeks getroffen waren door deze schietpartij zijn mogelijk migranten in Nieuw-Zeeland, ze kunnen zelfs vluchtelingen geweest zijn hier. Ze hebben ervoor gekozen om van Nieuw-Zeeland hun thuis maken, en dit is hun thuis.”

“Zij zijn ons”, zei Ardern. “De persoon die dit geweld heeft gepleegd is dat niet. Zij hebben geen plaats in Nieuw-Zeeland. Er is geen plaats in Nieuw-Zeeland voor zo’n daden van extreem en ongezien geweld, want dat is wat deze daad is.”

"Geen woorden voor”

“Hier zijn geen woorden voor. We kunnen alleen maar solidair zijn en rouwen om het verlies van zoveel levens”, zegt premier Charles Michel. “We zullen standvastig blijven tegenover haat en intolerantie. Deze gewelddaden versterken onze overtuiging daarin alleen maar. België toont zijn vriendschap tegenover de mensen in Nieuw-Zeeland.”

Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders veroordeelt de aanslagen. “Mijn gedachten zijn bij de families en vrienden van de slachtoffers van de schietpartij tegen moskeeën in Christchurch. Ik druk mijn volledige solidariteit uit met Nieuw-Zeeland en zijn volk. We zullen haat, geweld, intolerantie of angst nooit laten winnen.”

“NAVO staat schouder aan schouder”

NAVO-baas Jens Stoltenberg veroordeelt "ten strengste de afschuwelijke terreuraanslag tegen moskeeën in Christchurch", zegt hij op Twitter. "Mijn gedachten zijn bij iedereen die geliefden heeft verloren of gewond is geraakt. De NAVO staat schouder aan schouder met onze vriend en partner Nieuw-Zeeland ter verdediging van onze open samenlevingen en gedeelde waarden.”

“Europa is solidair”

De Franse president Emmanuel Macron zegt dat zijn gedachten uitgaan naar de slachtoffers van de “hatelijke misdrijven”. “Frankrijk stelt zich op tegen elke vorm van extremisme en onderneemt in heel de wereld actie tegen het terrorisme, samen met zijn partners.”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel drukte haar verdriet uit. “Diep geschokt volg ik het nieuws van #Christchurch”, zei haar woordvoerder Steffen Seibert in haar naam. “Ik rouw met de Nieuw-Zeelanders om hun medeburgers die vreedzaam biddend in hun moskeeën zijn aangevallen en zijn vermoord uit racistische haat.”

De Britse premier Theresa May noemde de schietpartijen een “misselijkmakende daad van geweld”. “Namens het Verenigd Koninkrijk, druk ik mijn diepe medeleven uit met de mensen van Nieuw-Zeeland na de gruwelijke terroristische aanslag in Christchurch”, tweette ze. “Mijn gedachten zijn bij iedereen die getroffen is door deze misselijkmakende daad van geweld.”

De Europese president Donald Tusk liet weten dat Nieuw-Zeeland kan rekenen op de “solidariteit” van Europa. “Schokkend nieuws uit Nieuw-Zeeland vannacht. De brutale aanval in Christchurch zal nooit de tolerantie en fatsoen waar Nieuw-Zeeland bekend voor staat, aantasten. Onze gedachten in Europa zijn bij de slachtoffers en hun families”, tweette hij. Tusk zei dat premier Jacinda Ardern “op onze solidariteit kan rekenen.”

"Geschokt door verschrikkelijke aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch”, tweet de Nederlandse premier Mark Rutte. “Gedachten zijn bij alle slachtoffers en nabestaanden. Premier Ardern heb ik zojuist mijn condoleances overgebracht.”

Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn geschokt. “Haat en onverdraagzaamheid hebben een gruwelijke tol geëist. Met allen die door dit redeloze geweld zijn getroffen, leven wij intens mee”, aldus het koningspaar

Ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de aanval op de moskeeën verworpen. Hij beschreef de aanvallen als “het laatste voorbeeld van het groeiende racisme en islamofobie”. “In naam van mijn land betuig ik mijn medeleven aan de islamitische wereld en de mensen van Nieuw-Zeeland, die zijn aangevallen door deze betreurenswaardige aanval - het laatste voorbeeld van het groeiende racisme en islamofobie”, aldus Erdogan. “Moge Allah medeleven hebben met de slachtoffers en een snel herstel toekennen aan de gewonden.”

Ruslands president Vladimir Poetin verklaarde dat “de aanval op vreedzame burgers die bidden wreed en cynisch” is. Poetin heeft de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, in een brief zijn diepe medeleven betuigd. Rusland deelt de droefheid van degenen die geliefden hebben verloren, zo luidde het. Alle personen betrokken bij het misdrijf moeten hun “verdiende straf” krijgen.