Wereldleiders sluiten klimaatakkoord op G20, VS doet niet mee KVDS FVI

29 juni 2019

06u12

Bron: Belga 2 Buitenland Op de G20-top in Japan hebben de wereldleiders vandaag een klimaatakkoord gesloten, met uitzondering van de Verenigde Staten. Volgens diplomaten zullen de regeringsleiders er niet in slagen om tot een gezamenlijke verklaring te komen over thema's als klimaat, handel en migratie.

“De tekst is goedgekeurd over het klimaat”, zo werd in de entourage van de Franse president Emmanuel Macron gezegd kort voor de slotzitting van de G20.

Negentien landen, waaronder China, Duitsland en Frankrijk, bevestigen in het 19+1-akkoord hun steun aan het klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 ondertekend werd en waaruit de VS zich in 2017 terugtrokken. Het werd zaterdagmorgen gesloten na lange onderhandelingen die bemoeilijkt werden door de poging van de VS een slotverklaring zoals die van de G20 van 2017 in Hamburg en van 2018 in Buenos Aires te blokkeren.

De jongste dagen maakten diplomaten gewag van de mogelijkheid dat grote opkomende landen zouden afhaken en zich bij het Amerikaanse standpunt zouden aansluiten. Maar de negentien landen “hebben allemaal opnieuw hun steun aan het akkoord van Parijs bevestigd”, benadrukte het Elysée.

De laatste keer dan de leiders van de G20 zonder slotverklaring uit elkaar zijn gegaan, was in 2008. (lees hieronder verder)

De kans zit er dan weer wel in dat de VS en China tot een “historisch” handelsakkoord zullen komen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump verklaard voor de ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping in de marge van de G20-top in het Japanse Osaka.

“Eerlijke deal”

“We waren heel dichtbij en er gebeurde iets en het stokte een beetje”, verklaarde Trump, verwijzend naar de vorige onderhandelingen. “Het zou historisch zijn als we een eerlijke deal zouden kunnen sluiten.”

Xi verklaarde dan weer dat een samenwerking beter is dan een confrontatie. “China en de VS winnen allebei bij een samenwerking en verliezen bij een confrontatie”, aldus de president.

Huawei

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat Amerikaanse bedrijven de toestemming krijgen om aan het Chinese telecommunicatiebedrijf Huawei te blijven leveren. “We sturen en verkopen een enorme hoeveelheid productie aan Huawei die in de verschillende dingen verwerkt wordt die ze maken, en ik heb gezegd dat dat oké is, dat we die productie zullen blijven verkopen”, zei Trump.

Geen hogere importtarieven voor China

Trump bevestigde ook dat hij de importtarieven voor China “voorlopig” niet zal verhogen, aangezien de gesprekken tussen de twee zijden zullen worden hervat. Trump zei dat de draad van de onderhandelingen wordt opgepakt waar hij eerder dit jaar afgebroken was. Hij zei ook dat China meer landbouwgoederen uit de Verenigde Staten zal invoeren.

De twee grootste economieën voeren al een jaar lang een bittere handelsoorlog die de economische groei van beide landen vertraagt en de wereldeconomie schaadt. De hervatting van de onderhandelingen zal investeerders en markten wereldwijd voorlopig geruststellen.