Wereldleiders reageren op ontmoeting Donald Trump en Kim Jong-un: "Belangrijke stap richting vrede, maar details akkoord moeten uitgeplozen worden" IVI

12 juni 2018

14u05

Bron: Belga 0 Het was een historisch moment deze ochtend: na heel wat spannende momenten tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea het voorbije jaar, hebben de leiders van beide landen deze ochtend elkaars hand geschud. Donald Trump heeft Singapore ondertussen alweer verlaten en ook Kim Jong-un zal in de komende uren het vliegtuig opstappen. Ondertussen reageren verschillende wereldleiders op de ontmoeting. Rusland noemt het een "belangrijke stap voorwaarts", al waarschuwt het land - zoals ook andere leiders - voor de details van het akkoord dat is gesloten.

"We kunnen alleen maar verwelkomen dat een belangrijke stap vooruit is gezet", zegt de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, Sergei Ryabkov. "Natuurlijk schuilt de duivel in de details en moeten de preciseringen uitgeplozen worden. Maar de impuls is gegeven, zo hebben wij begrepen." Rusland, dat aan Noord-Korea grenst, heeft vrij nauwe diplomatieke banden met Pyongyang.

Zuid-Korea: "Einde Koude Oorlog"

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in juicht het akkoord van Singapore toe. "Het akkoord van Santosa van 12 juni zal de wereldgeschiedenis ingaan als een gebeurtenis die een einde maakt aan de Koude Oorlog", zegt Moon.

Hij eert ook Kim Jong-un en Donald Trump voor hun "moed en vastberadenheid", waardoor de twee Korea's de bladzijde zouden kunnen omslaan van een "somber verleden van oorlog en confrontaties". De bijeenkomst van Donald Trump en Kim Jong-un doet dus weer hopen op een officieel einde van de Koreaanse Oorlog, die in 1953 met een wapenstilstand afliep maar niet met een vredesverdrag.

China: "Begin van nieuwe geschiedenis"

Ook China, de voornaamste bondgenoot van Noord-Korea, heeft de ontmoeting toegejuicht. Tegelijk roept het land opnieuw op tot een "volledige denuclearisering" van zijn buurland.

"Dat de hoogste leiders van de twee landen vandaag bij elkaar zitten voor gesprekken op voet van gelijkheid, heeft een belangrijke betekenis en vormt het begin van een nieuwe geschiedenis", zegt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, aan de pers.

"China verheugt zich hierover en geeft zijn steun", voegt de minister nog toe. "Tegelijkertijd moet er een vredesproces voor het schiereiland komen, om de redelijke bezorgdheden van Noord-Korea inzake veiligheid weg te nemen", benadrukt de Chinese minister. "Niemand kan twijfelen aan de belangrijke en volkomen unieke rol die China heeft gespeeld. En die rol zal voortgaan", zo belooft de minister.

China paste de voorbije jaren de internationale sancties toe om zijn bondgenoot ervan te overtuigen zijn nucleaire programma te laten varen, tot woede van Pyongyang. Kim Jong-un bracht sinds begin dit jaar twee keer een bezoek aan China, zijn eerste reizen naar het buitenland sinds hij in 2011 aan de macht kwam.

EU: "Cruciale stap richting vrede"

De Europese Unie reageert positief op de ontmoeting tussen Trump en Kim. "Het is een cruciale en noodzakelijke stap" richting vrede tussen de twee Korea's. "Maar het ultieme doel voor de hele internationale gemeenschap en de VN-Veiligheidsraad blijft de complete, controleerbare en onomkeerbare denuclearisering van het Koreaanse schiereiland", zegt de Hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlandbeleid Federica Mogherini in een statement. De tekst die beide leiders hebben ondertekend over onder meer een denuclearisering is een "duidelijk signaal" dat die doelstelling bereikbaar is, zegt ze.

De chef van het Europese buitenlandbeleid benadrukt nog dat de Europese Unie "beschikbaar blijft om volgende onderhandelingen en andere stappen die bijdragen aan een opbouw van het vertrouwen en aan vrede, veiligheid en welvarendheid op een kernwapenvrij Koreaans schiereiland, te vergemakkelijken en steunen."

Japen en Maleisië: "Sterke boodschap naar Noord-Korea sturen"

De Japanse premier Shinzo Abe en zijn Maleisische ambtgenoot Mahathir Mohamad zijn dinsdag overeengekomen samen te werken tegenover het nucleaire en rakettenprogramma van Noord-Korea. "Ik zal nauw samenwerken met Mr. Mahathir om een sterke boodschap uit te sturen naar Noord-Korea", zei Abe op een gezamenlijke persconferentie na hun ontmoeting in Tokio.

Mahathir, die vorige maand zijn ambt als premier opnam, zei te hopen dat de Verenigde Staten en Noord-Korea "aanvaarden dat bij onderhandelingen beide zijden bereid moeten zijn toe te geven op bepaalde kwesties als ze tot een goed besluit willen komen". "Verwachten dat slechts één zijde inbindt, zal geen erg positief besluit opleveren", voegde de 92-jarige regeringsleider eraan toe.

Abe zei dat Noord-Korea "rijk is aan grondstoffen en aan ijverige werkkrachten. Het gaat een mooie toekomst tegemoet als het het rechte pad bewandelt."

ICAN: "Niet blindstaren op vage overeenkomst"

De Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN) wijst erop dat alleen een vredesproces gebaseerd op het internationaal recht en bestaande overeenkomsten tot kernontwapening kunnen leiden en het Koreaans schiereiland kunnen denucleariseren. "We mogen ons niet blindstaren op een vage overeenkomst", zegt ICAN-directeur Beatrice Fihn.

"Trump heeft hier de 'photo opportunity' van zijn leven beet, maar we mogen ons niet blindstaren op een vage overeenkomst", zegt Fihn. De ICAN-directeur geeft toe dat de ontmoeting tussen Trump en Kim "beter is dan een kernoorlog", maar zegt dat er nood is aan een echte ontwapening, "voor er een bom ontploft".

"Trump en Kim zouden een wezenlijk document moeten ondertekenen, op basis van het internationaal recht en het VN-Verdrag voor het Verbod op Kernwapens (TPNW)", zegt Fihn. "Dat verdrag tweet niet, het verandert niet van gedachten onderweg naar huis, en het heeft geen ego dat geblutst kan worden. Het is het enige allesomvattende, verifieerbare en onomkeerbare instrument om enige nucleaire ontwapening van betekenis te bereiken."

IAEA: "K laar om inspecties in Noord-Korea te doen"

Internationale nucleaire inspecteurs staan klaar om naar Noord-Korea te vertrekken, zo heeft Yukiya Amano, het hoofd van het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) gezegd.

Amano zegt dat hij de verklaring verwelkomt en voegt eraan toe dat "het IAEA de onderhandelingen tussen de twee landen voor de uitvoering van de resultaten van de topbijeenkomst van dichtbij zal volgen". Het Atoomenergieagentschap is bereid alle inspecties uit te voeren die de betrokken landen zouden vragen, aldus Amano in Wenen.