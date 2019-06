Wereldleiders herdenken D-Day Redactie

06 juni 2019

16u09

Bron: VTM Nieuws 0

Wereldleiders herdenken D-Day Exact 75 jaar geleden begonnen de geallieerde troepen aan de landing in Normandië. Het zal de geschiedenis ingaan als de grootste militaire operatie ooit. Heel wat wereldleiders zakten af naar Frankrijk om de slachtoffers te herdenken en de veteranen te eren. Zo huldigde de Britse premier Theresa May een nieuw monument in ter ere van de Britse slachtoffers terwijl prins Charles en Camilla een herdenkingsdienst bijwoonden in de kathedraal van Bayeux. Ook president Donald Trump en de Canadese premier Justin Trudeau kwamen hun eer betonen.