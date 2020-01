Wereldleiders betuigen medeleven na overlijden sultan Qaboos van Oman KVDS

12 januari 2020

14u04

Bron: ANP 0 Verscheidene wereldleiders hebben zondag in Oman hun medeleven betuigd met het overlijden van sultan Qaboos. Onder meer de Britse kroonprins Charles en premier Boris Johnson waren bij een ceremonie in het Al Alam-paleis in de hoofdstad Masqat aanwezig.

Ook machthebbers uit de regio brachten hun condoleances over, onder meer de leiders van Abu Dhabi, Qatar, Koeweit, Jemen en Tunesië. Net als de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy en koning Willem-Alexander van Nederland. De nieuwe sultan, Haitham al Said, ontvangt drie dagen lang mensen die hun medeleven willen overbrengen. Hij werd zaterdag aangewezen en beëdigd als opvolger van Qaboos, van wie hij een neef is.