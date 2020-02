Wereldgezondheidsorganisatie: trollen ondermijnen strijd tegen coronavirus Redactie

09 februari 2020

17u10

Bron: AD 0 De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor “trollen en complottheorieën” die de strijd tegen het coronavirus ondermijnen.

De directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ergert zich mateloos aan de verspreiding van allerlei onzin over het jongste coronavirus. “Trollen en complottheorieën ondermijnen het werk van iedereen die zich met het virus bezig houdt”, aldus de WHO-baas. “Laten we het hebben over feiten, niet over angst. Iedereen moet kunnen beschikken over de juiste informatie om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen beschermen.”

Volgens de WHO voert zij een strijd op twee fronten: tegen het virus en tegen alle misinformatie die de ronde doet. De misinformatie zou volgens sommige epidemiologen misschien ook wel moeten worden behandeld als een virus omdat zij even ‘besmettelijk’ zou zijn.

Trump

De WHO en medici storen zich bijvoorbeeld mateloos aan de nieuwsuitzending op de Russische tv, in het programma Vremya (Tijd). Daarin koppelt een gast het coronavirus 2019-nCoV aan president Donald Trump. Hij claimt dat Amerikaanse inlichtingendiensten en farmacieconcerns achter de uitbraak zouden zitten.

Andere berichtgeving koppelt de uitbraak van het virus aan een Chinese vrouw uit Wuhan die vleermuissoep eet. De video met haar maaltijd verscheen samen met de eerste berichten over het nieuwe virus in de Chinese stad en ging heel de wereld over. Onderzoek wijst dat de video is opgenomen in 2016. Bovendien zit de vrouw niet in Wuhan aan tafel maar op Palau, een eiland in de Stille Oceaan.

Laten we het hebben over feiten, niet over angst. Iedereen moet kunnen beschikken over de juiste informatie om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen beschermen Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO

‘Slangengriep'

Op sociale media doen ook allerlei ‘wetenschappelijke onderzoeken’ de ronde die volgens experts elke grondslag missen. Zo wordt bijvoorbeeld het nieuwe virus geheel onterecht in verband gebracht met slangen en wordt er gesproken over de ‘slangengriep’.