Wereldgezondheidsorganisatie beter gewapend voor bestrijding epidemieën SI

26 mei 2018

18u51

Bron: Belga 0 De wereldgezonheidsorganisatie (WHO) is volgens haar directeur-generaal beter tegen epidemieën gewapend dan enkele jaren geleden. "Deze week hebben we gezien dat de hervormingen, die we in ons noodhulpprogramma hebben doorgevoerd, functioneren", zei Tedros Adhanom Ghebreyesus vandaag in Genève. Na de nieuwe uitbraak van een ebola-epidemie in Congo met tot dusver negen doden hebben alle niveaus van de WHO samengewerkt om sneller te kunnen reageren, zei Tedros ter afsluiting van de jaarvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De ebola-epidemie stond centraal tijdens de bijeenkomst waaraan delegaties van de 194 WHO-lidstaten deelnamen. De epidemie in het noordwesten van het land is al de negende ebola-uitbraak in Congo van de afgelopen 40 jaar. Bij de tot nog toe wereldwijd zwaarste ebola-epidemie stierven in 2014 en 2015 in Guinee, Liberia en Sierra Leone meer dan 11.000 mensen. Toen kreeg de WHO wegens de trage aanpak bakken kritiek over zich heen.

Op de vergadering in Genève legde de WHO haar koers voor de komende vijf jaar vast. Gezondheid is een brug naar vrede, zei Tedros. Zijn organisatie wil zich vooral in armere gebieden engageren om daar de medische zorg van de bevolking te verbeteren. Als voorbeeld noemde hij geneesmiddelen tegen slangenbeten tegen betaalbare prijzen. Elk jaar sterven volgens de WHO tussen de 81.000 en 138.000 mensen aan de gevolgen van slangenbeten. Voor elke dode komen daar nog eens vier tot vijf mensen bij die aan slangenbeten een lichamelijke of geestelijke handicap overhouden.

Cholera reduceren

De afgevaardigden zijn ook voorstander van een resolutie waarin door cholera getroffen landen worden opgeroepen maatregelen te nemen om het aantal sterfgevallen door die ziekte tegen 2030 met 90 procent te reduceren.