Wereldbevolking stijgt naar 7,6 miljard mensen

Op 1 januari zullen er 7.591.541.000 mensen op de aarde wonen, volgens berekeningen van de Duitse hulporganisatie Stichting Wereldbevolking. In het bijna afgelopen jaar is de bevolking op de wereld toegenomen met ongeveer 83 miljoen personen. Dat is ongeveer evenveel mensen als er in Duitsland, Congo of Iran wonen.