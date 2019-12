Wereldberoemde Victoria Falls “dreigen op te drogen”: waterpeil op laagste punt in kwarteeuw LH

06 december 2019

08u24

Bron: Sky News 0 De Zambiaanse president Edgar Lungu vreest dat de wereldberoemde Victoria Falls, op de grens tussen Zambia en Zimbabwe, dreigen op te drogen door de klimaatverandering. Het waterpeil bevindt zich er momenteel op het laagste punt in een kwarteeuw.

De Victoria Falls worden in de lokale taal ‘Mosi oa Tunya’ (ofwel de rook die dondert) genoemd, maar van deze beschrijving is vandaag de dag niet veel te zien. In het natte seizoen stort zoveel water naar beneden dat een mist ontstaat aan de 107 meter lagere rivier Zambezi.

Het is niet ongebruikelijk dat de Victoria Falls tijdens het droge seizoen, tussen september en januari, minder spectaculair ogen, maar dit jaar bevindt het waterpeil zich op het laagste niveau in een kwart eeuw.

De Zambiaanse president Edgar Lungu heeft tijdens een interview met de Britse zender Sky News “het opdrogen” van de Victoria Falls in verband gebracht met klimaatverandering en gewaarschuwd dat ze ooit volledig zouden kunnen verdwijnen.

“Willen we de Zambezi doorgeven zonder de machtige Victoria Falls? Willen we Afrika doorgeven aan de volgende generatie zonder de machtige Victoria Falls? Is het dat wat we willen? Er zijn ingrepen en maatregelen die we nu kunnen nemen.”

De toenemende droogte bedreigt niet alleen toeristische trekpleisters in Zambia, maar ook de energievoorziening in het land en doet ook de honger toenemen in het zuiden van Afrika. Twee miljoen mensen in Zambia en nog eens zeven miljoen mensen in buurland Zimbabwe hebben nood aan voedselhulp.

Lungu ergert zich dan ook aan de klimaatontkenners. “Het is een ernstig probleem en een echt probleem, en we zijn verrast als mensen het trivialiseren en zeggen dat het niet bestaat. Ze leven in een andere wereld, maar hier in Zambia voelen wij de effecten van de klimaatverandering elke dag, en het heeft gevolgen voor iedereen.”