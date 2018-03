Wereldberoemde topcellist Yo-Yo Ma geeft privéconcert voor mishandelde Turpinkinderen jv

05 maart 2018

15u28

Bron: New York Post 1 De dertien kinderen van het gezin Turpin uit Californië - inmiddels bijgenaamd 'Magnificent 13' - worden naar best vermogen opgevangen om zo goed mogelijk te herstellen van de wreedheden die hun ouders hen aandeden. Vrijdag kregen ze zelfs een privéconcert van niemand minder dan virtuoos Yo-Yo Ma, de wereldberoemde cellist.

David (57) en Louise (49) Turpin mishandelden en folterden jarenlang hun kinderen, tot een van hun dochters op 14 januari uit het horrorhuis in Perris kon ontsnappen en alarm sloeg. Sindsdien zitten de ouders vast in afwachting van hun proces. De kinderen - van twee tot 29 jaar oud - konden onmogelijk met z'n dertienen samenblijven. De zeven volwassen kinderen proberen te herstellen in het Corona Regional Medical Center. Het was daar dat Yo-Yo Ma voor hen optrad. Ook de zes andere Turpinkinderen - na de arrestatie van hun ouders verdeeld over twee pleeggezinnen - woonden het privéconcert bij.

De kinderen volgen allerhande therapieën, zoals kunst- en muzieklessen, en blijken erg creatief te zijn. "Ze houden van tekenen, zijn creatief en erg muzikaal", zei advocaat Jack Osborn. "Ze luisteren niet alleen naar muziek maar sommigen leren ook gitaar spelen." Fender Guitars, met een fabriek in Corona, schonk dertien instrumenten aan de broers en zussen Turpin. Er lopen overigens allerlei acties om geld in te zamelen voor de 'Magnificent 13', zoals ze in volksmond genoemd worden.

Volgens Jack Osborn zijn de kinderen nu gelukkig, willen ze niet stilstaan bij het verleden en kijken ze vol moed naar de toekomst om hun dromen na te jagen. "Ze willen niet dat de mensen hen alleen zien als slachtoffers, maar ook als jonge volwassenen die hun leven opbouwen. Ze beseffen nu dat ze hun pad zelf kunnen uittekenen. Dat is opwindend voor hen."