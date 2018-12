Wereldberoemde ‘roze dame’ (75) verdwijnt van het scherm: Noord-Koreaanse staatstelevisie verjongt en gaat voor hip jv

Ri Chun-hee is haar naam. Ze is 75 en megapopulair in Noord-Korea. Ook de rest van de wereld kent haar. Als de 'roze dame', die op onnavolgbaar theatrale manier het belangrijkste nieuws aankondigt op de Noord-Koreaanse staatstelevisie KCTV. Dat doet ze al sinds 1971. Maar het regime wil naar het schijnt voor een revamp gaan en jongere gezichten in stelling brengen.

Ri Chun-hee bracht in juni van dit jaar nog verslag uit over de historische ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bombastisch, melodramatisch, gekleed in een traditionele Hanbokjurk in fel paars-roze en zwart, zoals altijd. Ri Chun-hee werd steevast opgeroepen voor de grootste historische gebeurtenissen in Noord-Korea. Zoals al die nucleaire tests, maar bijvoorbeeld ook de dood van de Noord-Koreaanse leiders Kim Il Sung en Kim Jong-il. Bij die laatste aankondigingen op het scherm spaarde ze uiteraard haar tranen niet.

Maar het lijkt erop dat Kim Jong-un nu een nieuwe koers wil varen. De dictator, zelf nog altijd maar een dertiger, gaat prat op de hoogtechnologische kennis van zijn land. In dat moderne plaatje zou de 75-jarige Ri Chun-hee voor hem niet meer passen. Naast jongere en hippere reporters - naar verluidt gekleed in fluo pakjes - krijgt KCTV ook een meer flashy en beter uitgeruste studio. De modernisering uit zich verder in het bouwen van een webwinkel en van een Netflix-achtige app.

Ri Chun-hee was de laatste tijd al minder op het scherm te zien, maar dat had ook te maken met haar deeltijdse pensioen sinds 2012. Ze staat bekend om haar onvoorwaardelijke steun aan de Kim-dynastie en haar occasionele scherpe uithalen naar het Westen. Met haar verdwijnt een aanzienlijk stuk traditie. Ri’s opvolgers zouden een meer westerse stijl aanhouden om het volk, dat meer en meer in aanraking komt met de buitenwereld - nog te kunnen meezuigen in de berichtgeving. Die zal weliswaar gekleurd blijven en bij elke kans de grote dankbaarheid van het Noord-Koreaanse volk uitdrukken jegens leider Kim Jong-un.