Wereldberoemde Franse chef-kok Paul Bocuse (91) overleden Redactie

20 januari 2018

13u39 10 De bekende Franse topchef Paul Bocuse is op 91-jarige leeftijd overleden. Bocuse wordt algemeen beschouwd als een van de grootste gastronomen van de 20ste eeuw.

Bocuse, "de vader van de Franse gastronomie", overleed in zijn restaurant L'Auberge Du Pont de Collonges in de buurt van Lyon in het bijzijn van zijn familie. Hij leed al enkele jaren aan de ziekte van Parkinson. Hij zou binnenkort 92 worden.

Bocuse werd ook wel eens de "paus van de Franse keuken" genoemd. De gastronomische gids Gault&Millau had hem uitgeroepen tot "kok van de eeuw". Maar hij was ook tot ver buiten de Franse grenzen bekend als een van de spilfiguren van de "Nouvelle Cuisine", een beweging die naam maakte met eenvoudige bereidingen, verse ingrediënten en attractieve presentatie.

"Paul Bocuse is dood, de gastronomie is in rouw", schreef de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb op Twitter. "Monsieur Paul wás Frankrijk. Eenvoudig en genereus. Uitmuntend en levenskunst. De paus van de gastronomen heeft ons verlaten. Dat onze chef-koks, in Lyon en alle uithoeken van de wereld, nog lang de vruchten van zijn passie mogen plukken."

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK Gérard Collomb(@ gerardcollomb) link