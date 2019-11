Wereldberoemde dierenredder (59) naakt vastgebonden en bruut vermoord, meisje (14) opgepakt AW

10 november 2019

17u41

Bron: NBC, Fox News 12 Nadat Albert ’Alley Cat’ Chernoff - een bekende dierenredder van het National Geographic-programma Rescue Ink - dood werd teruggevonden in zijn bed, opende de politie van Philadelphia een onderzoek. Enkele dagen later pakten ze een 14-jarig meisje op, zij wordt ervan verdacht de 59-jarige man vermoord te hebben.

Het lichaam van de 59-jarige dierenredder werd afgelopen dinsdag zwaar gehavend teruggevonden in zijn bed. De man was gedeeltelijk vastgebonden, zijn hoofd was ingeslagen en hij had talrijke snijwonden op zijn borst. Vermoedelijk werd Chernoff een dag eerder, op maandag, vermoord.

Vervolgens verspreidde de politie de camerabeelden opgenomen in de woning van Chernoff. Op die beelden was een persoon te zien, in roze tenue en zwarte jas, die door de woonkamer van de man dwaalde. Vervolgens hield ze even halt bij de keuken op zoek naar iets lekkers.

Het is niet duidelijk of het op die beelden om de 14-jarige Ajahnae Smaugh gaat, die nu gearresteerd werd. Ook over de exacte link tussen de twee is voorlopig niets geweten.

Albert Chernoff werd vooral bekend door het programma Rescue Ink. Als vrijwilliger bij een opvangcentrum voor katten was de getatoeëerde man niet vies voor een stevige confrontatie met dierenmishandelaars. Vandaar zijn bijnaam ‘Alley Cat’.