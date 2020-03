Wereldberoemde chirurg die Siamese tweelingen scheidde, overleden aan coronavirus LH

31 maart 2020

14u58

Bron: CNN 6 James Goodrich (73), de wereldberoemde neurochirurg die erin slaagde de Amerikaanse tweeling Jadon en Anias McDonald van elkaar te scheiden, is gisteren overleden na complicaties door het coronavirus. “Hij was een baken voor onze instelling en zal erg gemist worden”, aldus het New Yorkse ziekenhuis waar hij meer dan 30 jaar werkte.

Goodrich leidde in 2016 een team van een veertigtal artsen die na een lange, maar vooral zeer delicate operatie de tweeling Anias en Jadon van elkaar kon scheiden. Het was een staaltje van topchirurgie, want de hoofdjes van de toen 13 maanden oude tweeling waren aan elkaar gegroeid. De operatie duurde maar liefst 27 uur.

In 2004 slaagde Goodrich er al in om de Filipijnse tweeling Carl en Clarence Aguirre van elkaar te scheiden. Ook die operatie was een huzarenstukje.

(Lees verder onder de foto)

Collega’s reageren

Het Montefiore Medical Center noemde Goodrich dan ook een pionier in de behandeling van kinderen met complexe neurologische aandoeningen. “Jim was in veel opzichten het hart en de ziel van onze afdeling - een topchirurg, een leraar van wereldklasse en een geliefde collega voor iedereen.”

“Zijn plotselinge verlies is hartverscheurend en hij zal altijd in onze gedachten blijven”, aldus een collega van Goodrich nog. Nog volgens het aangeslagen personeel van het ziekenhuis was Goodrich een “nederige en oprecht zorgzame man” die “niet naar de schijnwerpers verlangde en geliefd was bij zijn collega’s en staf”.

The Montefiore @EinsteinMed community is mourning the loss of Dr. James T. Goodrich, world-renowned pediatric neurosurgeon. Dr. Goodrich passed away on March 30, 2020 from complications associated with COVID-19. Please see our full statement below. pic.twitter.com/nxPcKvPRG4 Montefiore Health System(@ MontefioreNYC) link