Wereldberoemd Japans Shuri-kasteel gaat in vlammen op

31 oktober 2019

03u10

Bron: Belga, BBC 1 In Japan is het hoofdgebouw van het monumentale Shuri-kasteel, dat is erkend als werelderfgoed, vandaag in vlammen opgegaan. De brand legde ook nog een ander gebouw van het kasteel in de stad Naha op het zuidelijke eiland Okinawa in de as. Dat melden plaatselijke media. Er zouden geen gewonden zijn.

Het vuur ontstond donderdag lokale tijd kort voor 2.40 uur 's nachts (woensdag 18.40 uur Belgische tijd). Er is een onderzoek geopend naar de oorzaak van de brand, bericht het Japanse nieuwsagentschap Kyodo.

Het Shuri-kasteel is niet alleen opgenomen in de Unesco Werelderfgoedlijst, het is ook een belangrijke toeristische attractie van Okinawa. Het staat symbool voor het semi-onafhankelijke koninkrijk Ryukyu, dat zo'n 450 jaar bestond (1429-1879) tot het door Japan werd geannexeerd. In 1945 werd het kasteel tijdens de Slag om Okinawa door de Amerikaanse troepen gebombardeerd. Het werd in 1992 heropgebouwd.