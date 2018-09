Wereldbank waarschuwt voor "vrije val" economie Gazastrook KVE

25 september 2018

13u58

Bron: Belga 0 Door de gedaalde steun van de Amerikaanse overheid en de Palestijnse Autoriteit, zit de economie van de Gazastrook "in vrije val". Dat zegt de Wereldbank vandaag in een rapport.

Sinds de islamistische groep Hamas er aan de macht kwam, wordt Gaza geconfronteerd met een blokkade door Israël en Egypte. Israël vocht sindsdien drie oorlogen uit met Hamas, wat de impact van de blokkade op de economie nog groter maakte. Er wonen ongeveer 2 miljoen mensen in het gebied.

Nu ook de geldtransfers vanuit de Verenigde Staten en de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever de jongste maanden werden ingeperkt, waarschuwt de Wereldbank voor een snelle economische achteruitgang. Er is "een kritiek punt" bereikt, zegt de organisatie. In het eerste kwartaal was er een krimp van 6 procent. De werkloosheidsgraad bedraagt 54 procent, met een piek van 70 procent bij jongeren.

Washington wijzigde zijn beleid tegenover de Palestijnen en keerde in augustus 50 miljoen euro minder hulp uit. Bovendien stopten de Amerikanen de betalingen aan het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen. Vorig jaar stortten de VS nog 365 miljoen dollar aan dat agentschap.

De Palestijnse Autoriteit sneed vorig jaar dan weer 30 miljoen dollar per maand steun voor Gaza weg, in een poging om de macht van de Hamas-beweging in te perken.