Wereld vreest geweld na Amerikaanse erkenning Jeruzalem: "Kus des doods en oorlogsverklaring aan het Midden-Oosten"

Als de Verenigde Staten Jeruzalem officieel als hoofdstad van Israël zullen erkennen en er hun ambassade naar toe zullen verhuizen, geeft president Trump "de kus des doods" aan het vredesproces en verklaart hij de oorlog aan moslims en christenen in het Midden-Oosten. Dat zegt de Palestijnse gezant in het Verenigd Koninkrijk. Paus Franciscus roept op het status quo te respecteren.

De wereld kijkt met ingehouden vrees en spanning uit naar de speech die Amerikaans president Donald Trump om 19 uur onze tijd zal geven. Naar alle verwachting zal hij Jeruzalem officieel als hoofdstad van Israël erkennen en de opdracht geven het proces op te starten om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar de heilige stad te verhuizen.

Die aankondiging, een ongeziene wijziging in het Amerikaanse buitenlandbeleid, veroorzaakt nu al veel controverse. De vrees dat Trump met zijn verkiezingsbelofte de vlam opnieuw in de pan zal laten slaan in de onstabiele regio, is groot. Afgelopen nacht al werden portretten van de Amerikaanse president verbrand in de Palestijnse gebieden.

Rode lijn

De waarschuwing van de Palestijnse afgevaardigde dat de anderhalf miljard islamieten en honderden miljoenen christenen niet zullen accepteren dat de heilige plaatsen uitsluitend onder gezag van Israël komen, komt er na gelijklopende dreigementen van onder andere Turks president Erdogan, die sprak over "de rode lijn". "Het kan ons zo ver leiden dat we alle diplomatieke betrekkingen met Israël verbreken."



Paus Franciscus heeft op zijn beurt opgeroepen de rechten van alle volken in het Heilig Land te erkennen en "met wijsheid en voorzichtigheid" te handelen. Dat is volgens hem de basis voor een serieuze dialoog.

"Onrustwekkend"

Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson toonde zich ongerust over de toekomst, nu Trump de tweestatenoplossing volledig lijkt te hypothekeren. "We beschouwen de berichten als onrustwekkend, aangezien ons standpunt is dat Jeruzalem onderdeel moet zijn van de finale regeling tussen Israëli's en Palestijnen."

De Duitse regering waarschuwt in zijn reisadvies voor de regio dan weer voor protesten die kunnen plaatsvinden in Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. "Gewelddadige schermutselingen kunnen niet uitgesloten worden", klinkt het.

"Teken van zwakte"

Het Syrische regime van Bashar al-Assad noemt de beslissing van Trump "gevaarlijk". "Syrië veroordeelt in de sterkst mogelijke termen de wil van de Amerikaanse president om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van de Israëlische bezetter", schrijft staatspersbureau Sana.

Iran beschouwt de Amerikaanse zet dan weer als een "teken van zwakte" die de Palestijnse bevrijding niet zal tegenhouden. "Jeruzalem erkennen als hoofdstad van bezet Palestina toont enkel maar de wanhoop en het onvermogen om te handelen, van Israël en de Verenigde Staten", liet de Iraanse ayatollah Ali Khomeini optekenen. De hoogste Iraanse leider is ervan overtuigd dat "de Palestijnen en de hele islamitische wereld zullen zegevieren".

"Geweld zou grote vergissing zijn"

Palestijnen die willen protesteren tegen de plannen van Trump, denken echter beter twee keer na, waarschuwde de Israëlische minister voor de Geheime Diensten. "Ik stel voor dat ze geen spanningen creëren en deze weg niet inslaan", zei Israël Katz. "Gewelddadige protesten zouden een grote vergissing zijn van de Palestijnse Autoriteiten."

Dat op verschillende plaatsen Palestijnen afbeeldingen van Trump in brand staken, zal de Amerikaanse president niet van de wijs brengen. "Hij gelooft dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël moet zijn", aldus nog Katz.



Trumps voornemen druist in tegen de wens van de Verenigde Naties om te komen tot vrede met twee staten in het voormalige Britse mandaatgebied Palestina: een Joodse staat en een Palestijnse.

