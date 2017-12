Wereld speculeert over slissende Trump: drugs? Of moet hij dringend naar de tandarts? TK

07u24

Bron: Daily Mail 0 AP De speech die Donald Trump gisterenavond gaf, ging niet onopgemerkt voorbij. Niet alleen omdat zijn boodschap verregaande politieke en diplomatische gevolgen heeft, maar ook omdat de president blijkbaar een spraakgebrek ontwikkeld heeft. Hij lispelde de hele tijd, en de wereld vraagt zich af waarom.

'God bless the United Shtateshh, thank you very muchshh', klonk het aan het einde van Trumps speech over Jeruzalem. Gedurende de hele toespraak was zijn spraak niet wat moest zijn, en het internet begon meteen druk te speculeren over wat er met de Amerikaanse president aan de hand is. De woorden 'beroerte' en 'drugs' waren niet veraf. "Zit Trump aan de drugs? Mijn mond werd ook zo droog toen ik nog gebruikte", waarschuwde Holly O'Reilly op Twitter. Woordvoerder van het Witte Huis, Raj Shah, weigerde er dieper op in te gaan. "Hij had gewoon een droge mond", klonk het kortaf op vragen van journalisten.

Los kunstgebit

Volgens een tandarts uit Virginia, die anoniem wil blijven, heeft Trump waarschijnlijk een probleem met zijn gebit. Of liever zijn kunstgebit. "Het klinkt alsof een van zijn gebitsplaten los zit", vertelde die aan de Daily Mail. "Als dat gebeurt, kan er speeksel vastraken tussen de plaat en het gehemelte of het tandvlees. En dan krijg je een slissend geluid."

Trump heeft nooit willen reageren op de staat van zijn gebit, en in principe zou het ook gewoon een losgekomen vulling kunnen zijn. De uitzonderlijke witheid van zijn tanden maakt dat echter onwaarschijnlijk. "Hij is 71 jaar oud. Een kunstgebit is een stuk logischer, ook al kan hij zich de beste tandhygiëne ter wereld permitteren."

Hypocriet

Walter Shaub, die onder Obama directeur was van de Office of Government Ethics vindt het hele gebeuren in ieder geval hypocriet. "Het is verbazend hoe de media zijn gelispel negeert. En dat terwijl er voor de verkiezingen netjes geluisterd werd als Trump speculeerde over Hillary's gezondheid. Er bestaat zoveel seksisme in de politiek."

Twitter

It’s amazing that the media ignores the spectacle of POTUS slurring words in a speech, given the frenzy over the health of a rival who proved her stamina doing shuttle diplomacy around the world. I don’t know how to make sense of it except as evidence of the sexism in politics. pic.twitter.com/JuQdPDhxzW Walter Shaub(@ waltshaub) link