Werd 'spookgezin' in Ruinerwold tegen hun wil vastgehouden? 58-jarige huurder verdacht van vrijheidsberoving

16 oktober 2019

15u45

Bron: Belga, AD.nl 1 De 58-jarige huurder Josef B. van de boerderij in Ruinerwold, waar een vader en zijn zes kinderen in een schuilkelder woonden, wordt verdacht v an vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen. Vermoedelijk werd het gezin tegen hun wil vastgehouden in de boerderij. Dat laat het Nederlands Openbaar Ministerie weten.

"De huurder van het pand wilde niet meewerken aan ons onderzoek", aldus de politie. Bovendien wilde hij voorkomen dat de politie het pand binnenging. "Hierop is hij aangehouden. Het betreft een 58-jarige man die vandaag werd voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Verborgen trap naar kelder

De bal ging gisteren aan het rollen toen een 25-jarige man in verwarde toestand in een kroeg opdaagde. Daarop werd de politie door de cafébaas ingeschakeld die de familie op het huisadres vond. De politie doorzocht de verlaten ogende en dichtgetimmerde boerderij en ontdekte achter een kast een trap naar een kelder. "Het is onduidelijk of zij daar vrijwillig verbleven", reageerde de politie gisteren nog.

Niet geregistreerd

Verder nog liet de Nederlandse politie weten dat niemand van de gezinsleden ingeschreven was bij de basisadministratie van de gemeente. Gisteren was er nog sprake van een aantal inschrijvingen.