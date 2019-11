Werd ook 9-jarige Estelle slachtoffer van Fourniret? Ex-vrouw haalt alibi van seriemoordenaar onderuit SVM

21 november 2019

17u04

Bron: Belga 1 Monique Olivier heeft het alibi van Michel Fourniret in de verdwijningszaak van Estelle Mouzin onderuitgehaald. De seriemoordenaar beweerde altijd dat hij het negenjarige meisje in 2003 niet ontvoerd kon hebben omdat hij op dat moment honderden kilometers verderop een telefoongesprek aan het voeren was. Nu gaf zijn ex toe dat zij diegene was die dat telefoontje pleegde. De piste-Fourniret kan dus officieel geopend worden.

Mouzin verdween in januari 2003 in de Franse gemeente Guermantes toen ze terugkeerde van school, ze was toen negen jaar. Fourniret was in het verleden wel vaker in beeld gekomen als verdachte. Die verdenkingen konden echter nooit hard gemaakt worden, onder meer omdat de seriemoordenaar zich op de dag van de feiten op een andere plaats zou bevonden hebben.

Fourniret zou toen vanuit zijn woning in het Belgische Sart-Custinne (250 kilometer verderop; nvdr) naar zijn zoon gebeld hebben om hem een gelukkige verjaardag te wensen. De telefonische gegevens leken hem al die tijd gelijk te geven.

“Gehandeld op vraag van Fourniret”

Maar de vork lijkt toch anders in de steel te zitten: Olivier gaf tijdens een drie uur durende ondervraging toe dat het bewuste telefoongesprek door haar gepleegd werd, zegt haar advocaat Richard Delgenes en een bron bij het gerecht. Ze handelde naar eigen zeggen op vraag van Fourniret, die op dat moment niet bij haar was.

“Dat betekent dat Michel Fourniret niet in Sart-Custinne in België was op de dag dat Estelle Mouzin verdween”, zegt de advocaat. Maar Olivier kon tijdens de ondervraging niet meedelen waar Fourniret dan wel was. “We weten dat Michel Fourniret in die periode meerdere dagen weg was. Een plaats en tijdstip plakken op al zijn afwezigheden in januari 2003 is vandaag nogal ingewikkeld”, zegt Delgenes.

Zeven moorden

Fourniret, bijgenaamd het ‘monster van de Ardennen’, werd in 2008 al tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en moord op zeven meisjes en vrouwen. Onder hen ook de Belgische Elisabeth Brichet (12). Vorig jaar bekende hij nog de moord op de Britse Joanna Parrish (20) en Marie-Angèle Domèce (19). Zij waren allebei in het begin van de jaren negentig verdwenen in het Franse departement Yonne.