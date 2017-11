Werd Mariah (3) ontvoerd? FBI verspreidt nieuwe foto in zoektocht naar verdwenen kleuter hr

18u18

Bron: Daily Mail, Facebook 0 RV De 3-jarige Mariah Kay Woods (rechts) verdween zondagnacht uit haar slaapkamer. Men vreest dat het kleine meisje ontvoerd is. De Amerikaanse autoriteiten zijn nog steeds op zoek naar een 3-jarig meisje dat zondagnacht verdween uit haar slaapkamer. Men vreest dat de kleuter ontvoerd is. De FBI roept de hulp van de bevolking in om een vrouw te identificeren. Op een foto die werd gemaakt in een supermarkt in de buurt is ze te zien met een kleuter die lijkt op Mariah Woods.

De 3-jarige Mariah Kay Woods werd zondagavond in Jacksonville (North-Carolina) in de Verenigde Staten door haar mama Kristy Woods in bed gelegd. Maandagochtend was het meisje spoorloos verdwenen. De laatste die haar zag was Earl Kimrey, de nieuwe vriend van mama Kristy. Hij legde haar terug in bed toen ze zondag rond middernacht even wakker was geworden.

De autoriteiten zoeken intussen al twee dagen met man en macht naar de kleuter en vrezen dat ze ontvoerd werd. Dinsdagavond verspreidde de FBI een nieuwe foto van een vrouw met een kleuter die op Mariah lijkt. De foto werd gemaakt op maandagochtend om 9.30 uur - iets meer dan drie uur nadat Mariah verdween - in een Walmart-supermarkt in in Morehead City, niet zo ver van Jacksonville. Het FBI roept de hulp van de bevolking in om de vrouw te identificeren.

Op het moment van de verdwijning waren ook haar twee broers en de nieuwe vriend van de moeder in de woning aanwezig. De bossen in de buurt van de stacaravan waarin de familie woont werden al uitgekamd en ze is ook niet bij haar vader.