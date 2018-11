Werd lichaam van Khashoggi opgelost? Zuur en chemicaliën gevonden in huis van Saudische consul AW

08 november 2018

17u39

Bron: Al Jazeera 0 “Saudische autoriteiten gebruikten zuur en andere chemicaliën om het lichaam van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi op te lossen”, zo klonk het in Turkije. En die chemicaliën zouden ook teruggevonden zijn in het huis van de consul-generaal Mohammed al-Otaibi. Dat beweren Turkse onderzoekers althans.

Een maand na de moord op de kritische journalist weten we al dat hij, met voorbedachten rade, vermoord werd. Dat gebeurde in het Saudisch consulaat in Istanbul. Wat daarna gebeurde, is voorlopig nog giswerk. Het lichaam zou in stukken zijn gezaagd waarna de resten in vijf koffers naar het huis van de consul werden gevoerd, met verschillende auto’s. Daar zouden zijn lichaamsdelen opgelost zijn in een zuurmengsel.



Toen de Turkse onderzoekers de tuin van de consul in het kader van het onderzoek wilden inspecteren, werd hen eerst de toegang geweigerd. Toch wisten ze uiteindelijk enkele stalen te verzamelen. “De monsters bevatten waterstoffluoride en andere chemicaliën”, aldus een van de onderzoekers. Vervolgens werden er nog andere stalen verzameld uit de riolering rondom de woonst van de consul.

“Op zoek naar de echte dader"

Intussen blijven autoriteiten in Saudi-Arabië hun betrokkenheid ontkennen. Maar vooral kroonprins Mohammed bin-Salman wordt verdacht. Hij herhaalde 1 november nog maar eens dat de echte dader opgespoord en gestraft zal worden.