Werd het Witte Huis in lockdown geplaatst door ... een zwerm vogels?

27 november 2019

07u39

Bron: CNN 0 Groot alarm gisterenochtend in Washington DC: een onbekend vliegtuig was er het nochtans streng verboden luchtruim boven de Amerikaanse hoofdstad binnengevlogen. Gevechtsvliegtuigen en -helikopters werden de lucht in gestuurd, pas na een drie kwartier was de situatie weer genormaliseerd. Nu blijkt dat de paniek mogelijk veroorzaakt werd door niets meer dan een zwerm vogels.

Het was ochtend toen de veiligheidsdiensten in Washington DC gisteren een vreemd en onbekend object, volgens bronnen “een traag bewegende bobbel”, op de radar opmerkten. Boven de hoofdstad gelden, zeker sinds de aanslagen van 11 september 2001, nochtans bijzonder strenge regels voor vliegverkeer: Washington DC en omgeving is een zogenaamde Special Flight Rules Area, de meeste gewone vluchten ontwijken het luchtruim erboven dan ook.

Pogingen het onbekende tuig te contacteren, haalden niets uit, waarop het volledige Witte Huis meteen in lockdown werd geplaatst: niemand mocht er nog binnen of buiten. Ook de toegangen tot de parlementsgebouwen op het Capitool werden beperkt, en het agentschap NORAD (North American Aerospace Defense Command) schoot in actie. Gevechtsvliegtuigen en helikopters van de US Coast Guard kwamen ter plaatse om op te zoek te gaan naar een mogelijk vijandige drone of een ander tuig.



Pas na ongeveer drie kwartier kwam het bericht dat de situatie weer genormaliseerd was. “Hoge ambtenaren over de agentschappen heen monitoren de situatie tijdens een nationale conference call”, meldde een woordvoerder van het Pentgaon. “NORAD-vliegtuigen zijn ter plaatse. Het vliegtuig wordt op dit moment niet vijandig geacht.”

"Atmosferische anomalie”

Maar uit een evaluatie van het incident blijkt nu dat er mogelijk nooit sprake is geweest van een vliegtuig, drone of ander toestel. Noch in de lucht, noch op de grond konden veiligheids- en militaire diensten ook maar iets verdachts opmerken. Drie pistes worden momenteel nog onderzocht: toch een drone, een “atmosferische anomalie” of ... vogels.

Volgens CNN, dat naar een audio-opname van een helikopterpiloot kon luisteren, merkte die op een gegeven moment effectief een grote zwerm vogels op boven Washington DC. Die zwerm zou overeenkomen met de “bobbel” op de radarsystemen. Volgens een gepensioneerde luchtmachtkolonel waar CNN mee sprak, gebeuren zulke vergissingen wel vaker.

“Een ervaren operator zou het verschil moeten kunnen zien tussen een zwerm vogels en een vliegtuig”, aldus kolonel Cedric Leighton. “Maar dit soort vergissingen komen nog voor. Een zwerm vogels op een radarscherm kan heel hard op een klein vliegtuig lijken, zeker bij oudere radarsystemen.”

