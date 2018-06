Wenende Dennis Rodman spreekt van "grote dag voor iedereen" TT

12 juni 2018

07u56

Bron: Belga 0 De voormalige Amerikaanse basketbalster Dennis Rodman heeft in een emotioneel interview de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gelauwerd. "Vandaag is een grote dag voor iedereen, Singapore, Tokio, China", aldus de 57-jarige, die zijn tranen niet in bedwang kon houden, in een interview met de Amerikaanse zender CNN.

Rodman reisde sinds 2013 vijf maal naar Pyongyang, waar hij de Noord-Koreaanse leider ontmoette. Kim Jong-un zou een grote basketbalfan zijn. Ook Trump is geen onbekende voor Rodman. Hij nam deel aan zijn realityprogramma "Celebrity Apprentice".

"Ik wist dat de zaken zouden veranderen, ik wist het, ik was de enige", aldus Rodman, met een rode pet met daarop "Make America Great Again", de campagneslogan van Trump. Rodman zei ook dat hij na zijn terugkeer in de Verenigde Staten doodsbedreigingen kreeg. "Maar ik hield het hoofd recht, broeder." Hij zei ook dat hij al probeerde te spreken met de voorganger van Trump, Barack Obama, maar dat die hem geen tijd gunde.

Cannabis-sponsor

Vanochtend had Rodman via Twitter al bekendgemaakt dat hij in Singapore was aangekomen, waar de ontmoeting plaatsvond. Op een bijgevoegde foto is hij te zien met een zwart t-shirt met daarop "Vrede start in Singapore". Daarboven staat PotCoin.com, een cryptomunt die de standaard wil worden voor de gelegaliseerde cannabisindustrie, sponsor van de trip van Rodman naar Singapore.

Dennis Rodman is een voormalige ploegmaat van NBA-star Michael Jordan bij de Chicago Bulls. Rodman was niet uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingen, maar maakte desalniettemin de verplaatsing naar Singapore.

Volgens Rodman kreeg hij wel een telefoontje van het Witte Huis, waarbij een secretaris van Trump zei dat de president trots is op Rodman en hem bedankt.

CNN wijst er daarna wel op dat Rodman in 2014 al suggereerde dat hij met Trump ooit naar Noord-Korea zou reizen. Trump, die toen nog geen president was, reageerde op Twitter dat Rodman "ofwel dronken of onder invloed van drugs" was.