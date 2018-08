Wenen stoot Melbourne na zeven jaar van troon als meest leefbare stad ter wereld LVA

14 augustus 2018

07u16

Bron: The Guardian 0 Voor het eerst in zeven jaar tijd is Melbourne niet langer de meest leefbare stad ter wereld. De kroon blijft dit jaar in Europa en gaat naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranking van de Economist Intelligence Group.

Het was een nek-aan-nek-race tussen de Australische oude bekende Melbourne en het historische Wenen. De Oostenrijkse stad trok uiteindelijk aan het langste eind dankzij de verlaging van het terreurniveau in West-Europa en de lage criminaliteitscijfers.

In Wenen is het aangenamer leven dan in de andere 139 steden die zijn opgenomen in de lijst. Helemaal onderaan bengelt de Syrische hoofdstad Damascus, gevolgd door de Bengalese hoofdstad Dhaka en de Nigeriaanse hoofdstad Lagos. Uiterst gevaarlijke steden zoals de Iraakse hoofdstad Bagdad en de Afghaanse hoofdstad Kabul werden niet in de lijst opgenomen.

Wenen en Melbourne scoorden het maximum aantal punten in de categorieën gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur. Op vlak van cultuur en milieu scoorde Melbourne beter. Maar Wenen was stabieler en die categorie deed Melbourne de das om.

Het Japanse Osaka, Canadese Calgary en Australische Sydney vervolledigen de top vijf. Opvallend is dat de top voornamelijk bestaat uit middelgrote steden met een lage bevolkingsdichtheid in rijke landen. Grotere, dichter bevolkte steden kennen vaak meer criminaliteit en problemen met infrastructuur.

Wenen heeft nog altijd minder inwoners dan vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Toen waren dat er 2,1 miljoen. Nu zijn dat er iets meer dan 1,7. Wenen is een groene stad met meren, populaire stranden en wijngaarden met een prachtig zicht op de stad. Het openbaar vervoer is er goedkoop en efficiënt. Daarnaast is het een van de veiligste steden van Europa.