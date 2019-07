Wenen schort experiment met zelfrijdende minibus op na ongeval AW

19 juli 2019

14u33

Bron: Belga 5 De openbaarvervoermaatschappij van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen heeft tot nader orde een experiment met autonome minibussen stopgezet. De beslissing kwam er nadat een voorbijganger lichtgewond raakte bij een aanrijding, meldt het bedrijf.

De vervoersmaatschappij Wiener Linien zoekt nu uit wat er exact misgelopen is. Bij het voorval raakte een jonge vrouw de zijkant van de bus. Volgens ooggetuigen wilde ze een steenweg oversteken terwijl ze naar haar smartphone aan het kijken was en oortjes droeg. Ze liep enkele schaafwonden aan de knie op.



De snelheid van de minibus is begrensd op 12 kilometer per uur. Het voertuig kwam na de aanrijding automatisch tot stilstand. De gegevens zijn nu voor analyse overgemaakt aan de constructeur, het Franse Navya.



Sinds juni verzorgen twee zelfrijdende minibussen een gratis dienstverlening op een lus van 2,2 kilometer. De busjes hebben ook een bestuurder aan boord.

