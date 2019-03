Welke luchtvaartmaatschappijen vliegen wel of niet met een Boeing 737 MAX 8? AW

12 maart 2019

15u10

Bron: Washington Post, Belga, flightradar24 0 Sinds het vliegtuig van Ethiopian Airlines crashte, besluiten steeds meer vliegmaatschappijen om soortgelijke toestellen aan de grond te houden. Nochtans vliegen er wekelijks zo’n 8.500 vluchten - uitgevoerd met het model Boeing 737 MAX 8 - in het wereldwijde luchtruim rond. Vandaag worden er minstens 159 toestellen aan de grond gehouden.

Verspreid over 47 verschillende luchtvaartmaatschappijen, werden er in totaal 340 toestellen van het model Boeing 737 MAX 8 aangekocht, ontwikkeld door de Amerikaanse Boeingfabrikant. Dat maakt van het allernieuwste type van Boeing ook meteen het populairste exemplaar. Het model wordt omschreven als “het werkpaard onder de vliegtuigen”, vermoedelijk omdat het een plaats biedt aan maar liefst 189 passagiers.



Maar na een tweede dodelijke crash worden vandaag al zeker 164 van de 340 toestellen aan de grond gehouden. In totaal zijn er 27 vliegtuigmaatschappijen die weigeren om hun Boeing-vloot van de grond te laten gaan. Andere maatschappijen worden dan weer gehinderd door de vliegautoriteiten van het land waar ze willen landen of opstijgen.

België

De luchtvaartmaatschappij TUI fly heeft in totaal 15 toestellen van het Boeing 737 MAX 8-type, in Nederland, Duitsland, Scandinavië én België. Omdat de Britse vliegautoriteiten beslist hebben om dergelijke modellen niet langer boven het Verenigd Koninkrijk te laten vliegen, wordt ook de Belgische reisorganisator getroffen. Een deel van de vloot staat immers in Engeland en kan daardoor niet opstijgen. TUI fly ziet zich dus genoodzaakt om alle toestellen aan de grond te houden. In ons land heeft de vliegtuigmaatschappij vier toestellen staan.

Ethiopië

In Ethiopië houdt luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines zijn 737 MAX 8-vloot aan de grond tot nader order, als een “bijkomende voorzorgsmaatregel voor de veiligheid”. De vloot van Ethiopian Airlines bestaat uit 4 Boeing 737 MAX 8-modellen.

China

China besliste gisteren om alle Boeings aan de grond te houden. Dat is een zware klap voor Boeing, want de elf Chinese luchtvaartmaatschappijen (Air China, China Southern Airlines, Shanghai Airlines, Hainan Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines, Shenzen Airlines, Fuzhou Airlines, Kumming Airlines, Okay Airways, NINE Air) hebben in totaal 96 dergelijke toestellen in gebruik.

Indonesië

Indonesië nam dezelfde beslissing. In oktober vorig jaar stortte er immers al een Boeing 737 MAX 8 van de Indonesische budgetvlieger Lion Air neer in de Javazee. In Indonesië zijn er elf toestellen van dat type: tien van Lion Air en één van de nationale luchtvaartmaatschappij Garudo Indonesia.

Australië

De burgerluchtvaartautoriteit in Australië (CASA) schortte tijdelijk alle operaties met Boeing 737 MAX-toestellen van en naar Australië op. Fiji Airways, dat twee zulke vliegtuigen heeft, wordt getroffen door de opschorting. De luchtvaartmaatschappij SilkAir uit Singapore, die met zes toestellen van en naar Australië vliegt, schortte eerder al tijdelijk de operaties met het vliegtuigtype op.

Groot-Brittannië

Cayman Airways, de luchtvaartmaatschappij van het Britse overzeese gebied in de Caraïben, legde eveneens twee 737 MAX 8-toestellen aan de ketting na de crash van zondag.

Zuid-Korea

Ook in Zuid-Korea laat de budgetvlieger Eastar Jet vrijwillig zijn twee 737 MAX 8-toestellen op de grond staan.

Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij Comair laat zijn enige vliegtuig van dat type voorlopig niet opstijgen.

Mexico

De Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Aeromexico schortte de operaties met de zes toestellen van het type op, in afwachting van het onderzoek naar de crash van afgelopen weekend.

Argentinië

In Argentinië raadt de pilotenvereniging haar leden aan om niet te vliegen met de vijf toestellen in de vloot van Aerolineas Argentinas, tot de veiligheid kan worden gegarandeerd. De nationale luchtvaartmaatschappij schortte ook al de commerciële operaties met het toestel op.

India

Voor de Indiase luchtvaartregulator kunnen de luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen blijven gebruiken, maar onder strikte veiligheidsbepalingen. De regulator vaardigde nieuwe richtlijnen uit voor de operaties met de vliegtuigen, zoals bijkomende onderhoudscontroles. Ook moeten piloten 1.000 vlieguren en copiloten 500 vlieguren hebben op de 737 MAX 8. De bepalingen gelden voor alle luchtvaartmaatschappijen die in het Indiase luchtruim opereren.

Maleisië

Maleisië verbiedt, in navolging van andere Aziatische landen, alle vluchten met een Boeing 737 MAX 8. Dit type vliegtuig zal dus niet meer kunnen opstijgen of landen in Maleisië, of er een tussenstop maken.

Oman

Oman Air schort eveneens alle vluchten van en naar de luchthavens van het sultanaat tijdelijk op. De vijf toestellen zullen tot nader order op de grond blijven staan.

Noorwegen

Ook de Noorse lagekostenluchtvaartmaatschappij Norwegian Air zou beslist hebben om de vloot van maar liefst achttien Boeing 737 MAX 8-modellen aan de ketting te leggen.

Norwegian temporarily suspends flights with the Boeing 737 MAX 8, following recommendations by European aviation authorities. We will do our upmost to take care of our passengers in the best possible way. https://t.co/kZICrrRGsN Norwegian(@ Fly_Norwegian) link

Wie gaat nog wel van de grond?

Welke vliegtuigmaatschappijen dan nog wel vliegen met het Boeing 737 MAX8-model? Dat zijn er in totaal 19: Southwest Airlines (34 toestellen), Air Canada (24 toestellen), American Airlines (24 toestellen), SpiceJet (13 toestellen), WestJet (13 toestellen), FlyDubai (11 toestellen), Turkish Airlines (11 toestellen), Smartwings (7 toestellen), LOT (5 toestellen), Jet Airways (5 toestellen), Sunwing Airlines (4 toestellen), Air Italy (3 toestellen), Icelandair (3 toestellen), S7 Airlines (2 toestellen), Enter Air (2 toestellen), Mauritania Airlines (1 toestel), MIAT Mongolian Airlines (1 toestel), Corendon Airlines (1 toestel) en SCAT (1 toestel).

Vluchtinformatie

Wie wil controleren of hij al dan niet met een Boeing 737 MAX 8 op reis vertrekt, kan via de luchthaven of luchtvaartmaatschappij meer informatie opzoeken over het vliegtuig. Dergelijke details kan je terugvinden bij de vluchtinformatie.