Welke is het gezondst: de BigMac van 30 jaar geleden of die van nu? TTR

15 maart 2018

11u45

Bron: The Sun 1 Wie bewust met voeding bezig is, zal hoogstwaarschijnlijk niet langsgaan voor een hapje bij fastfoodketen McDonald's. Het fastfoodrestaurant dat met een negatief imago van ongezonde voeding kampt, liet eerder al weten dat het minder verzadigde vetten, zout en suikers in de menu's verwerkt. Uit een analyse blijkt echter dat de burgers en frietjes toch een pak ongezonder zijn dan dertig jaar geleden.

Een journalist van de Britse krant The Sun vergeleek de ingrediënten van nu met een folder uit 1989. Een bezoekje aan McDonald's in de jaren tachtig blijkt uit de analyse van de journalist gezonder dan nu. De frieten en hamburgers die je momenteel bij de fastfoodketen kan eten, bevatten immers meer dan drie keer zoveel suiker dan dertig jaar geleden. Een kleine portie friet heeft 42,8 procent meer calorieën, een Big Mac bevat zelfs 221 procent meer suiker dan in 1989.

Volgens een woordvoerder van McDonald's kan die verandering moeilijk verklaard worden. "Maar ik garandeer onze klanten dat meer dan 90 procent van onze voeding minder dan 500 calorieën bevat", besluit ze. "We vermelden op de verpakking altijd correct wat er precies in een portie zit."