Welk brexit-nieuws brengt Theresa May? Volg hier live de persconferentie kv

15 november 2018

17u51 0 De Britse premier Theresa May deelde gisteren opgelucht mee dat de regering van het Verenigd Koninkrijk het ontwerpakkoord voor de brexit had goedgekeurd. Vandaag blijft er van dat enthousiasme echter weinig overeind. Zowel binnen haar eigen partij als van de oppositie krijgt ze de wind van voren.

Leiders van de oppositiepartijen riepen May gisteren op om geen persconferentie te geven zolang ze het akkoord niet had toegelicht in het parlement en de premier gaf daaraan gehoor.

Vandaag zal May de pers wel te woord staan. Om 18 uur, na een zware dag in het Britse Lagerhuis, geeft ze een persconferentie. Die volg je hier live.

