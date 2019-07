Welgestelde ouders uit Chicago staan voogdij van hun tieners af voor studiebeurs jv

30 juli 2019

12u43

Bron: Wall Street Journal, ProPublica Illinois 0 Ook in de VS bestaan er een systemen om minder gegoede studenten financieel bij te staan. Rijke ouders behoren in principe niet tot die doelgroep, maar blijken soms toch erg ver te gaan om mee te profiteren. In Chicago stonden het afgelopen anderhalf jaar zeker 38 welgestelde ouders de voogdij over hun kinderen af, aan familieleden of vrienden, om zo een studiebeurs te scoren.

Als de kinderen van 16-17 jaar een voogd krijgen, kunnen ze aanspraak maken op financiële onafhankelijkheid en zo ook op een studiebeurs en andere sociale uitkeringen, omdat enkel hun eigen inkomsten in rekening worden gebracht. Vanaf hun 18 zijn de tieners meerderjarig en loopt het voogdijschap sowieso af. De tactiek is legaal maar wel omstreden. De voogdij doorgeven aan iemand anders “neemt middelen weg van studenten uit gezinnen met een gemiddeld of laag inkomen”, zegt Andrew Borst directeur inschrijvingen aan de universiteit van Illinois. “Het is legaal, maar we stellen er ons ethische vragen bij”.

Aan de Wall Street Journal (WSJ) gaf een vrouw uit de omgeving van Chicago toe dat ze vorig jaar het voogdijschap over haar 17-jarige dochter doorgaf aan haar zakenpartner. Nochtans genoot het gezin van een jaarinkomen van meer dan 225.000 euro. Maar de moeder beweert dat ze samen met haar echtgenoot al 540.000 euro had gestoken in de studies van hun oudere kinderen. Hun huis wordt op meer dan 1 miljoen euro geschat, maar is niet afbetaald. Spaargeld is er ook niet. Zelfs met hun aanzienlijke gezinsinkomen zagen ze het dus niet zitten de zware studiekosten te betalen.

Alleen papierwerk

Het was voor het bewuste gezin heel eenvoudig om het voogdijschap over te dragen. Het vergde enkel wat papierwerk: de ouders en het meisje moesten zelf niet eens voor de rechter verschijnen, enkel de voogd in spe. De dochter moest daarna alleen 3.770 euro van een vakantiejob aangeven en kreeg vervolgens een financiële tegemoetkoming van de overheid van in totaal zo’n 42.000 euro. De overige 16.000 euro van het jaarlijkse inschrijvingsgeld - ruim 58.000 euro aan de privéschool die ze koos - betalen haar grootouders.

Journalisten onderzochten meer dan 1.000 rechtszaken in Lake County (Illinois) en vonden er 38 waarbij de rechter een overdracht van voogdij toestond voor een tiener in ‘high school’. De meeste van die gezinnen betrekken een woning met een waarde van om en bij de 450.000 euro, waarvan sommige zelfs meer dan 900.000 euro geschat worden. Als verantwoording voor de aanstelling van een voogd voor hun kroost zeggen ze allemaal iets als: “De voogd kan de minderjarige educatieve en financiële ondersteuning en kansen bieden die haar ouders zelf niet zouden kunnen bieden”.

In heel de VS?

Het waren de non-profitnieuwssite ProPublica Illinois en de WSJ die gisteren de kat de bel aanbonden. De onderzoeksjournalisten legden een veertigtal gevallen van de omstreden praktijk bloot in Lake County. Ze spitten verder en vonden al gelijkaardige gevallen van dit fenomeen in minstens vijf andere county’s in Illinois. Mogelijk vond het zelfs al ingang in heel de VS.