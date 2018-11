Welgesteld koppel en twee kleine kinderen dood teruggevonden in VS en politie spreekt van moord KVDS

21 november 2018

12u11

Bron: New York Times, NJ.com 0 In een welgestelde buurt in het Amerikaanse New Jersey zijn bij een brand in een villa de lichamen van twee volwassenen en twee kleine kinderen gevonden. De politie gaf de identiteit van de slachtoffers niet vrij, maar een bron binnen het onderzoek bevestigde aan de betrouwbare nieuwssite NJ.com dat het om de bewoners zou gaan: Keith Caneiro (50), zijn vrouw Jennifer (45) en hun twee kinderen.

De brand brak gisteren rond de middag uit in Colts Neck, een chique buurt zo’n 80 kilometer ten zuiden van New York City waar ook rockmuzikant Bruce Springsteen en toetsenist David Bryan van Bon Jovi een huis hebben. Er wordt onderzocht of het vuur aangestoken is, aldus openbare aanklager Christopher Gramiccioni van Monmouth County. De hulpdiensten vonden 4 lichamen: 3 in de woning en 1 buiten. Een lijkschouwer moet nu bepalen waaraan de slachtoffers gestorven zijn.

Gras

Volgens een bron bij de politie zou het gaan om het gezin van Keith Caneiro, de CEO van Square One, een consultancybedrijf uit de technologiesector. De man zelf lag op het gras voor zijn woning en zou volgens NJ.com minstens één schotwonde gehad hebben. Die zou niet zelf toegebracht zijn. De lichamen van zijn vrouw en kinderen waren “zwaar verbrand”.





Opmerkelijk: enkele uren eerder brak ook brand uit in het huis van familie van de man, Paul en Susan Caneiro. Zij wonen zo’n 20 kilometer verderop in Ocean Township. Paul zou ook een tijdlang gewerkt hebben bij Square One en woonde meer dan 10 jaar samen met Keith op Staten Island. De politie onderzoekt nu of de branden verband houden met elkaar. (lees hieronder verder)

Volgens een buur van Paul en Susan Caneiro zou het koppel gisterenmorgen thuis geweest zijn. Paul zou van streek geweest zijn en vertrok even later. “Hij zei dat het een gaslek geweest moest zijn”, aldus de buur, die anoniem wil blijven. “Hij had tranen in zijn ogen. Ook Susan was er kapot van.”