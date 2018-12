Weldra ‘vriendelijkere’ snuffelhonden op Amerikaanse luchthavens: “Honden met hangoren zijn minder intimiderend” ADN

30 december 2018

17u17

Bron: ANP 0 Amerikaanse luchthavens willen de stress onder reizigers verminderen door snuffelhonden met een vriendelijker voorkomen in te zetten. Momenteel worden er vooral Duitse herders gebruikt. De controledienst Transportation Security Administration (TSA) traint nu ook viervoeters met hangoren.

Volgens TSA komen deze honden vriendelijker over. “Honden met hangende oren zijn minder intimiderend en deze honden worden beter geaccepteerd", zegt TSA-bestuurder David Pekoske in de Los Angeles Times.

De TSA heeft in totaal meer dan 900 teams van officieren en snuffelhonden die passagiers op luchthavens screenen of vracht en bagage achter de schermen onderzoeken. Ongeveer een derde van deze honden heeft volgens de TSA contact met passagiers op luchthavens. Momenteel zet TSA veelal Duitse en Mechelse herders in. Maar er worden nu ook onder meer Labradors, Golden Retrievers en Vizsla's getraind. Wanneer de honden daadwerkelijk worden ingezet, is nog onbekend.

