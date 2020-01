Weldra één lader voor alle smartphones? Europa overweegt fabrikanten daartoe te verplichten KVDS

13 januari 2020

21u29

Bron: Belga 27 Vicevoorzitter Maros Sefcovic van de Europese Commissie overweegt een wetgevend initiatief om een universele lader te ontwikkelen voor smartphones. Dat heeft hij in het Europees Parlement in Straatsburg gezegd. De vrijwillige overeenkomst met de industrie heeft niet gewerkt.

Al tien jaar staat de invoering van een universele lader op de Europese agenda, maar toch blijft het nog altijd wachten op een lader die past op alle smartphones, tablets en andere mobiele toestellen. De Commissie heeft er tot dusver voor geopteerd om geen bindende wetten op te leggen, maar om de industrie alleen maar aan te moedigen om universele laders te ontwikkelen.

Kluwen

"De vrijwillige overeenkomsten tussen spelers in de sector hebben er niet toe geleid dat we het vandaag met één oplader kunnen doen. Als gevolg daarvan zitten we nu met een kluwen aan opladers in onze schuiven en reiskoffers en een berg elektronisch afval", zo verwijst Hilde Vautmans (Open Vld) naar de meer dan 50.000 ton elektronisch afval die oude laders jaarlijks genereren.





Petra De Sutter (Groen) noemde het "hemeltergend" hoe "bepaalde bedrijven achterpoortjes inbouwden door enkel een universele, fysiek losstaande adapter te ontwikkelen, maar de laadkabel gsm-specifiek te houden". "Het kan niet zijn dat de Commissie zomaar voorrang geeft aan de financiële belangen van de sector, ten koste van datgene wat mensen willen en datgene wat goed is voor het milieu." (lees hieronder verder)

Ook de andere politieke fracties gaven Sefcovic de volle lading en eisten unaniem een meer doortastende aanpak. "Ik deel jullie mening dat onze inspanningen voor meer harmonisering in dit geval niet gewerkt hebben", erkende de vicevoorzitter, die wel ontkende dat de aanpak van de Commissie was ingegeven door "angst voor één of ander bedrijf".

Binnenkort publiceert de Commissie een studie met mogelijke pistes om van de universele lader een realiteit te maken. Sefcovic leek alvast te suggereren dat de Commissie het nu over een andere boeg gaat gooien. "De vrijwillige aanpak kwam niet tegemoet aan onze verwachtingen. Nu moeten we een wetgevende aanpak overwegen."