Wel of geen strenger wapenbeleid? De vele bochten van Trump

Het bloedbad dat Stephen Paddock heeft aangericht in Las Vegas doet in de Verenigde Staten opnieuw de discussie over het wapenbeleid oplaaien. Democraten vechten al jaren voor een betere aanpak van de verkoop van vuurwapens, Republikeinen halen als argument het Tweede Amendement van de grondwet van de VS aan. Daarin staat dat individuen het recht hebben een wapen te bezitten en te dragen. Het Witte Huis heeft al laten verstaan dat het nog "te vroeg" is om het debat opnieuw te openen. Het is dus nog afwachten welke houding president Trump zal aannemen na de tragedie. Hij staat er alleszins om bekend in het verleden al een aantal keer van gedacht te zijn veranderd.

Begin jaren '90 en '00 heeft Donald Trump zijn steun geuit voor een ban op (semi-)automatische wapens. "In het algemeen ben ik tegen een strenge wapenwetgeving, maar ik sta achter de ban op automatische wapens. Ik ben ook voor een iets langere wachtperiode om een wapen te kopen", schrijft Trump in zijn boek "The America We Deserve" in 2000. "Met de technologie van tegenwoordig moeten we binnen de 72 uur kunnen zeggen of een mogelijke koper van een wapen een strafblad heeft", aldus Trump nog in zijn boek.



In 2012, na het drama in de school Sandy Hook in Newtown, looft Trump nog de toenmalige president Barack Obama voor zijn oproep om aan een betere wapenwetgeving te werken.

Presidentschap

Maar wanneer Trump enkele jaren later serieus begint na te denken over een gooi naar het presidentschap als Republikein, verandert hij zijn mening over gun control. In 2015 kondigt hij aan dat hij mee zal doen aan de presidentsverkiezingen voor de Republikeinse partij. Op dat moment klikt het dan ook goed met zijn mede-Republikeinen, die een uitbreiding van de wapenwetgeving als een inbreuk zien op het Tweede Amendement.



In oktober van datzelfde jaar, tijdens een verkiezingsdebat, schept Trump op over het feit dat hij zelf "heel vaak" wapens draagt en dat wapenvrije zones - die door de regering worden bepaald, zoals scholen, kerken,... - een "catastrofe" zijn en "oefenterrein voor de gestoorden".

Recht op wapenbezit

In mei 2016 krijgt Donald Trump de steun van de National Rifle Associaton (NRA), een belangenorganisatie die wil dat burgers wapens kunnen blijven dragen. Vanaf dat moment neemt Trump ook een duidelijk standpunt in over wapenbezit: dat van de NRA. De belangenorganisatie heeft meer dan 30 miljoen dollar (zo'n 25,5 miljoen euro) uitgegeven aan de presidentscampagne van Trump.



Tijdens de verkiezingscampagne tussen Trump en Clinton, valt hij dikwijls zijn democratische tegenstandster aan voor haar visie op het wapenbeleid. Volgens Trump was hij de kandidaat die het recht op wapenbezit zou beschermen voor de 55 miljoen Amerikanen die een vuurwapen hebben. Dat in tegenstelling tot Hillary Clinton, die voorstander is van een "strikte en strenge" wapenwetgeving, aldus Trump.



Trump herhaalt tijdens zijn campagne dikwijls dat het antwoord op schietpartijen is om juist meer mensen een vuurwapen te laten dragen. Nog volgens de huidige Amerikaanse president zou de dodentol van de aanslagen in Parijs en San Bernardino veel lager zou zijn geweest als "kogels in beide richtingen zouden zijn gegaan". Maar enkele dagen na die opmerking - en onder druk van de wapenlobby - corrigeert Trump zijn statement: "Toen ik zei dat als je mensen in de Pulse nachtclub had gehad met wapens, bedoelde ik uiteraard extra veiligheidspersoneel of werknemers", aldus Trump.

Scherpe bocht

Maar, na de schietpartij in de nachtclub Pulse in Orlando op 12 juni 2016 gaat Trump even in tegen de NRA en neemt een scherpe bocht richting een beter wapenbeleid. Trump steunt het idee om de aankoop van wapens te limiteren. "Ik ga samenzitten met de NRA om te praten over een wapenverbod voor mensen die op de terreur- of No Fly-lijst staan", tweet Trump. Maar uit die meeting is er niets gekomen.

Geluidsdempers kopen makkelijker

Het enige wat president Trump tot hiertoe heeft ondernomen inzake wapenwetgeving, is het ongedaan maken van de wet die mensen die behandeld worden voor een psychologische aandoeningvan beperkt een wapen te kopen. Die limiet werd in het leven geroepen door voormalig president Obama.



Het Amerikaanse Congres overweegt ondertussen een wet die het makkelijker maakt om geluidsdempers te kopen voor wapens - een voorstel waar Hillary Clinton na de schietpartij in Las Vegas al kritiek op heeft gegeven. President Trump heeft publiekelijk nog niet gesproken over de wet. De kans is echter klein dat het wetsvoorstel zal goedgekeurd worden door de Senaat.

The crowd fled at the sound of gunshots.



