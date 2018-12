Weinsteins chauffeur getuigt: “Hij bijt in haar billen, scheurt haar broekje en wordt helemaal wild op de achterbank”

18 december 2018

Bron: Humo

Toen Harvey Weinstein in oktober vorig jaar van zijn voetstuk viel en #MeToo het licht zag, slaakte Mickaël Chemloul een zucht van opluchting. Van 2008 tot 2014 was hij de vaste chauffeur van de filmproducent op het Filmfestival van Cannes, waar hij hem van de ene nachtclub naar de volgende orgie bracht. Hij zag hoe Weinstein op de achterbank van zijn limousine actrices en modellen aanrandde. In zijn boek Le démon de la Croisette getuigt hij nu over de uitspattingen van de Hollywood-gigant: “Wij noemden hem het Varken.”