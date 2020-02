Weinstein zal niet het woord nemen op zijn proces TT

11 februari 2020

20u18

Bron: Belga 0 Filmproducer Harvey Weinstein (67) zal het woord niet nemen tijdens zijn proces. Dat is vandaag gebleken. Het proces over seksueel misbruik door de invloedrijke Amerikaanse filmproducer komt in een eindfase. Nadat de verdediging de getuigen à décharge heeft ondervraagd, zullen eind deze week de slotpleidooien van verdediging en aanklager volgen.

Vanaf dinsdag zullen de twaalf juryleden zich dan terugtrekken om zich te beraden over de schuld of onschuld van Weinstein. Intussen is het duidelijk dat Weinstein zelf niet aan het woord zal komen op dit proces. Dat kan in theorie, maar de risico's dat een kruisverhoor van de man verkeerd uitpakt, acht de verdediging allicht te groot.

De voorbije dagen heeft Weinsteins advocate Donna Rotunno geprobeerd om twijfel te zaaien over het relaas van zes vrouwen die kwamen getuigen. De vrouwen betichtten de filmproducent van zware seksuele misdaden, zoals onder meer verkrachting. In feite gaat het in dit proces om twee feiten: Weinstein wordt aangeklaagd, omdat hij in 2006 productie-assistente Mimi Haleyi tot orale seks gedwongen zou hebben. Een andere vrouw zou hij in 2013 verkracht hebben.

Weinstein riskeert bij een veroordeling levenslange opsluiting. Een aantal dossiers is niet weerhouden voor dit proces, omdat de feiten verjaard zijn of omdat ze niet in de staat New York hebben plaatsgevonden.