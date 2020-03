Weinstein van ziekenhuis naar gevangenis kv

05 maart 2020

21u03

Bron: ANP 0 De voormalige Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein wordt vandaag vanuit een ziekenhuis naar een gevangenis gebracht. Dat heeft zijn zegsman bekendgemaakt. Weinstein is schuldig bevonden aan verkrachting en seksueel misbruik.

Weinstein werd na de bijeenkomst waar hij schuldig werd bevonden onwel. De 67-jarige Weinstein klaagde over pijn op de borst en bleek een te hoge bloeddruk te hebben. Hij was op weg naar de gevangenis op Rikers Island in afwachting van zijn strafeis die op 11 maart wordt bekendgemaakt, maar ging in plaats daarvan naar het Bellevue-ziekenhuis dat een afdeling heeft waar gevangenen kunnen worden verzorgd.