Weinstein bereikt voorlopige minnelijke schikking van 25 miljoen dollar met zijn vermeende slachtoffers kv

11 december 2019

21u06

Bron: NY Times, Reuters 0 Meer dan twee jaar nadat het schandaal uitbrak rond Harvey Weinstein, dat aanleiding vormde voor het ontstaan van de #metoo-beweging, hebben de voormalige studiobons en de raad van bestuur van zijn ondertussen failliet verklaarde filmstudio een voorlopige minnelijke schikking bereikt die in totaal 25 miljoen dollar (22,4 miljoen euro) voorziet voor de slachtoffers van zijn seksueel wangedrag. Dat bericht de New York Times.

Volgens de overeenkomst zal de filmproducent zelf niet moeten toegeven dat hij verkeerd gehandeld heeft en de schadevergoeding komt niet uit zijn eigen zak, zeggen advocaten die betrokken waren bij de onderhandelingen.

De voorgestelde schikking heeft de voorlopige goedkeuring van alle voorname betrokken partijen. Het gaat om meer dan 30 actrices en voormalige medewerksters van Weinstein, die hem beschuldigen van aanranding of verkrachting. Het bedrag van de schikking zal verdeeld worden onder hen en eventuele andere eisers die zich de komende maanden nog kunnen melden.



De schikking moet goedgekeurd worden door het gerecht en vervolgens ondertekend worden door alle partijen. Verzekeringsmaatschappijen die zijn voormalige filmstudio, de Weinstein Company, vertegenwoordigen, zullen instaan voor de uitbetaling van het bedrag. De uitbetaling maakt deel uit van een grotere schikking ter waarde van 47 miljoen dollar die ook bestemd is voor andere schuldeisers van het failliete bedrijf.

De schikking heeft geen betrekking op het proces dat Weinstein in januari in New York te wachten staat. Daar wordt hij beschuldigd van de aanranding van twee vrouwen: een in 2006 en een in 2013. Als hij daarvoor veroordeeld wordt, riskeert de voormalige filmproducent een levenslange celstraf.