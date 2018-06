Weinig vrouwelijke ministers in nieuwe Italiaanse regering bvb

01 juni 2018

12u08

Bron: Belga 1 In de nieuwe Italiaanse coalitie van de Vijfsterrenbeweging en de rechts-populistische Lega zijn slechts vijf van de achttien ministers vrouwen.

Sleutelposten als het ministerie van Financiën of het ministerie van Buitenlandse Zaken worden door mannen bezet. Het ministerie van Defensie blijft met Elisabetta Trenta in handen van een vrouw.

Voor het overige gaan het ministerie van Gezondheid, het departement Openbaar Bestuur, het ministerie van Regionale Aangelegenheden en het ministerie voor het Zuiden naar vrouwen.

Vooral de Vijfsterrenbeweging had in de verkiezingscampagne voor de "regering van verandering" vrouwen in leidende functies beloofd. Vrouwenrechtenactivisten hebben al kritiek geleverd op het coalitieakkoord van de twee partijen, waarin vrouwenrechten niet aan bod komen.