Weinig hoop voor aanvang vierde ronde in brexitonderhandelingen

02 juni 2020

06u16

Bron: Belga 0 Vandaag gaat de vierde ronde in de brexitgesprekken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van start. Beide partijen zien het voorlopig somber in.

Het Verenigd Koninkrijk stapte op 31 januari uit de EU en zit tot het einde van dit jaar in een overgangsperiode, waarin het land wel lid blijft van de interne markt en van de douane-unie. Een akkoord over de spelregels voor de periode daarna wordt ook in deze vierde ronde weinig waarschijnlijk geacht. "Het is extreem moeilijk, maar nog steeds mogelijk", zei Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de EU, voor het weekend.

Europa wil een breed akkoord, met garanties dat het Verenigd Koninkrijk de concurrentiepositie van de EU niet zal ondergraven. De voormalige lidstaat moet op het Europese niveau blijven wat bijvoorbeeld sociale bescherming en de aanpak van het klimaat betreft. Europa wil bovendien toegang tot de Britse wateren voor de visserij.



Londen is eerder uit op een klassiek vrijhandelsakkoord, eventueel aangevuld met kleine sectoriële akkoorden. Het Verenigd Koninkrijk vindt de eisen van de EU buitensporig. "Wat de EU ons vraagt heeft ze nog in geen enkel eerder vrijhandelsakkoord gevraagd", bracht minister van Kabinetszaken Michael Gove al verschillende keren in herinnering.

“Weinig kans op akkoord visserij voor deadline”

Stefaan de Rynck, adviseur van Barnier, liet vrijdag optekenen dat er volgens hem weinig kans is op een deal over de visserij voor de deadline van 30 juni. Beide partijen wilden dat onderwerp voor 30 juni geregeld hebben, met daarna hoop op een breder handelsakkoord. Ook David Frost, hoofdonderhandelaar van het Verenigd Koninkrijk, liet al verstaan dat die datum moeilijk wordt.

Het Verenigd Koninkrijk maakt aanspraak op een eenmalige verlenging van de overgangsperiode, maar eerste minister Boris Johnson wil daar niet van weten.

Ook Europees Commissaris voor Handel Phil Hogan liet zich afgelopen week weinig hoopvol uit. "We maken niet veel vooruitgang", zei hij in het Europees Parlement. "Misschien heeft het Verenigd Koninkrijk al geconcludeerd dat er geen deal zal komen." Hij hoopt evenwel nog op een andere houding in de vierde ronde. "We hebben in Europa een spirit om tot akkoorden te komen, maar we vinden voorlopig weinig vaste grond bij de onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk.”