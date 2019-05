Weinig hoop voor 21 vermisten na bootramp Boedapest IB HAA TTR

30 mei 2019

10u30

Bron: ANP, AFP, Reuters, Index.hu, Belga

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn zeker zeven mensen omgekomen nadat gisteravond een rondvaartboot was gekapseisd en daarna gezonken. Er worden nog negentien toeristen en twee bemanningsleden vermist. Voor hun levens wordt gevreesd. De slachtoffers zijn voornamelijk toeristen uit Zuid-Korea.

Aan boord van de toeristenboot ‘Hableany’ (Zeemeermin) zaten vermoedelijk 35 mensen, onder wie 2 crewleden en 33 Zuid-Koreaanse toeristen. Volgens getuigen bevonden er zich onder de opvarenden ook kinderen. De oudste toerist was een 72-jarige man, de jongste een meisje van zes.

De boot kwam rond 22 uur lokale tijd in aanvaring met een andere, grotere rondvaartboot op de Donau, ter hoogte van het parlement in de Hongaarse hoofdstad, en zonk. Op het moment van de botsing regende en waaide het hard. Cruiseschipoperator Viking heeft intussen bevestigd dat een van zijn schepen bij een aanvaring betrokken was. Het gezonken schip was eigendom van een andere rederij.

Een aantal mensen werd levend uit de sterk stromende rivier gehaald. Volgens de Hongaarse website Index.hu werd een drenkeling gevonden bij de Petofibrug, ongeveer drie kilometer van de plaats van het ongeluk. De temperatuur van het water is 10 à 12 graden. Alle geredde opvarenden hebben onderkoelingsverschijnselen, maar maken het naar omstandigheden goed.

Sterke stroming

Volgens een woordvoerder van het bedrijf dat de boot uitbaat, The Panorama Deck boating company, waren er geen technische problemen met het in 1949 gebouwde schip en was het onlangs nog gecontroleerd. “Het ging om een routine toeristische rondvaart”, aldus Mihaly Toth. “We weten nog niets over wat er precies is gebeurd. De autoriteiten onderzoeken dat. Het enige wat we weten is dat de boot snel zonk.”

Een politiewoordvoerder meldt dat er een strafrechtelijk onderzoek is geopend naar een van de zwaarste scheepsrampen uit de geschiedenis van het land.

Als gevolg van de zware regenval van de voorbije weken is er een sterke stroming op de Donau, wat het werk van de hulpdiensten bemoeilijkt. De zoekactie naar de vermisten werd de hele nacht voortgezet en gaat ook vandaag nog verder. Andere boten hielpen afgelopen nacht bij de reddingsactie door hun lichten te schijnen op de plaats waar de boot onder water verdween. Het wrak is inmiddels teruggevonden ter hoogte van de Margarethabrug, meldt de zender M1.

Volgens een woordvoerder van de Hongaarse ambulancedienst is de kans zeer klein dat er nog overlevenden worden gevonden. “Als woordvoerder wil ik niet zeggen dat er geen hoop is, maar ik denk dat er heel weinig kans is nog overlevenden te vinden”, zei Pal Gyorfi vanochtend op de Hongaarse televisie.

De Koreanen maakten allemaal een rondreis van een week door Oost-Europa met bezoeken aan Kroatië, Slovenië, Tsjechië en Hongarije. De rondvaart gisteravond op de Donau was de afsluiter van de vakantie, morgen zou de groep naar huis terugvliegen.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft “alle diplomatieke middelen” ingezet om te helpen bij de ramp. Volgens Zuid-Koreaanse media zouden duikers van de marine en de kustwacht naar Boedapest worden gestuurd om te assisteren bij het zoeken naar slachtoffers. President Moon bood de nabestaanden van de slachtoffers zijn diepste medeleven aan.

Zuid-Koreaanse diplomaten in Hongarije hebben geïnformeerd waarom de opvarenden geen reddingsvesten droegen op de Donau. “Het is geen gebruik dat op rondvaartboten op de Donau reddingsvesten worden gedragen”, klonk het antwoord naar verluidt.

De Hongaarse minister van Volksgezondheid Ildiko Horvath kwam gisteravond ter plaatse om zijn steun te betuigen aan de families van de slachtoffers.