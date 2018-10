Weggebruikers rijden onwel geworden automobilist klem op Nederlandse snelweg om erger te voorkomen Bonne Kerstens

15 oktober 2018

14u37

Bron: AD.nl 7 Een aantal nog onbekende automobilisten heeft vanmorgen in Nederland op de snelweg A10 bij Amsterdam een mogelijk ernstig ongeval voorkomen. Een man in een zwarte Peugeot 3008 raakte al rijdend onwel. Dat werd door andere weggebruikers opgemerkt die hem met gebruik van hun eigen auto's tot stilstand wisten te brengen.

Door opzettelijk tegen de auto van de man aan te rijden, konden ze erger voorkomen. Volgens de politie Amsterdam zijn de automobilisten 'helden'. "Wij willen alle betrokken mensen nogmaals heel erg bedanken voor hun geweldige optreden!!", schrijft Team Hoofdwegen van de politie Amsterdam op Twitter.

Om vervolgens bij de bestuurder te kunnen komen, sloegen de omstanders een autoruit in. Daarna verleenden ze eerste hulp. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er aan toe is, is niet bekend.

Volgens een woordvoerder van de politie Amsterdam kunnen er nog geen mededelingen worden gedaan over de identiteit van de automobilisten die de onwel geworden man te hulp zijn gesprongen. Er zouden meerdere bestuurders bij betrokken zijn. De man zou naar verluidt alleen in de auto hebben gezeten.

Verzekering

De politie gaat met behulp van een 'goed proces-verbaal' de betrokken mensen zo goed mogelijk helpen om de opgelopen schade vergoed te krijgen door hun verzekeraar. Ook is hierbij van belang dat hun eventuele schadevrije jaren geen risico lopen.

Vanochtend ter plaatse geweest bij een incident dat heel naar had kunnen aflopen als meerdere bestuurders niet een heldendaad hadden verricht.



Een bestuurder raakte rijdend in zijn auto onwel, waarna anderen hem tot stilstand hebben gekregen met gebruik van hun voertuigen.[1/2] pic.twitter.com/yFFTyjak0X Team Hoofdwegen(@ POL_Hoofdwegen) link