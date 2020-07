Weggebonjourde Franse premier Philippe weer als burgemeester geïnstalleerd ADN

05 juli 2020

11u57

Bron: ANP, Belga 0 De vrijdag door president Emmanuel Macron ontslagen Franse premier Edouard Philippe is in zijn woonplaats Le Havre door de gemeenteraad weer als burgemeester geïnstalleerd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zondag werd hij tot burgemeester van de Normandische havenstad gekozen. Hij kreeg dan ook een grote meerderheid van stemmen in de raad. Philippe was tussen 2010 en 2017 ook al burgervader van de grote stad aan de monding van de rivier de Seine.

Sinds Macron halverwege juni had gezegd dat hij zijn presidentschap wilde “heruitvinden”, werd er gespeculeerd over de positie van Philippe. Bij kabinetsherschikkingen in Frankrijk is het gewoonlijk dat de premier zijn ontslag aanbiedt. Franse media meldden dat Philippe vooral door de president aan de kant is geschoven, omdat hij steeds populairder werd en in de coronacrisis steeds vaker op de voorgrond is getreden ten koste van Macron.

De nieuwe premier is de weinig bekende centrumrechtse politicus Jean Castex, die naar verwachting de president niet zal overschaduwen. Castex voert dit weekend gesprekken met Macron en kandidaten voor ministerposten in de nieuwe regering.



Philippe is drie jaar premier geweest en heeft voor zover bekend zowel persoonlijk als politiek een goede relatie met Macron gehad. Zijn regering overleefde ernstige crises zoals die rond de spontane protestbeweging van de 'gele hesjes', de omstreden pensioenhervormingen en de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

‘Omgekeerde wereld’

De premier in Frankrijk is niet zoals in veel andere democratische landen een regeringsleider die politiek zijn eigen koers kiest, maar meer een uitvoerder van het beleid van de president. Volgens opiniepeilers stond bijna 60 procent van de ondervraagden afgelopen week nog achter de premier en dat was veel meer dan de steun die Macron volgens de peilers kreeg.

De nieuwswebsite Politico beschreef die situatie als een omgekeerde wereld in de Franse politiek. Normaal gesproken vangen de regering en de premier klappen voor de populariteit op, zodat de president buiten schot blijft en de premier kan worden opgeofferd.

